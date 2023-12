Roztomilý Poro z League of Legends míří do vaší peněženky díky Mastercard a Komerční bance

League of Legends obsahuje přes 160 unikátních postav, přesto se jen o jednom stvoření dá říci, že ho milují úplně všichni. Za roztomilého Pora si sice zahrát nemůžete, ale nyní ho můžete mít v peněžence díky Mastercard a Komerční bance. Navíc k němu do konce roku získáte 6250 RP přímo do hry jako dárek.

Jedna z nejpopulárnějších her zdarma - League of Legends od Riot Games, se každý rok rozrůstá o nové postavy. Mezi těmi hratelnými jsme ale nikdy nenašli jedno chlupaté stvoření. Jde o roztomilého Pora pocházejícího z Freljordu, části Runeterry, kde se svět League of Legends odehrává. Nyní se tento huňatý mazlíček dostává i k samotným hráčům.

Chlupatý Poro je plachý, avšak přátelský. Uplatit si toto stvoření můžete například nabídnutím sušenky. To ovšem byla jediná interakce, kterou Porové v League of Legends se samotnými hráči dosud měli.

Mastercard a Komerční banka nově přináší Pora přímo do kapes hráčů. Obě značky totiž společně totiž vydaly novou platební kartu právě s designem tohoto roztomilého stvoření. Jde o další sérii z limitované edice, která již dříve hráčům nabídla designy třeba podle šampionů Kai'Sy, Jayce, Ornna, Nidalee nebo Aatroxe. Vůbec poprvé ale na kartě najdeme nehratelnou postavu ze hry.

Na přípravě nové limitky se podílely známé osobnosti české League of Legends scény, konkrétně populární streamer a bývalý kapitán eSuby Herdyn, ale také bývalý profesionální hráč a trenér Freeze se streamerkou Charmie.

K příležitosti vydání karty navíc nechali zástupci Komerčky a Mastercadru vyrobit unikátního robotického Pora. Ten je prvním takovým prototypem na světě, navíc schválený přímo od Riot Games. Nejenže se hýbe, mrká a "mluví", ale také charakteristicky vyplazuje jazyk. Unikátní robot-animatronik se dá ovládat na dálku z tabletu, ale zároveň i skrz Twitch chat. Stačí, když mu diváci pošlou emote s jeho oblíbenou sušenkou.

Mastercard se může pyšnit globálním partnerstvím se studiem Riot Games, díky čemuž si můžeme od roku 2018 vychutnávat úvodní finálové ceremoniály světového šampionátu. Následné zápasy patří k nejsledovanějším esportovým událostem na světě. Letošní finále sledovalo v jeden moment přes 6,4 milionu diváků.

Projekt s unikátní platební kartou s motivem Pora od Mastercard a Komerční banky navíc není jejich první aktivitou na domácí lolkové scéně. Vloni v pražském O2 universu společně uspořádaly největší český turnaj v League of Legends - Prague Champs. O rok dříve pak při vydání vůbec prvních karet s designem lolkových championů vyhlásily šifrovací hru, které se zúčastnilo přes 11 tisíc hráčů.