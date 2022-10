S novou stavebnicí LEGO Peach obohatíte svět Super Maria!

Příběh ve světě Super Maria pokračuje. Kostičkované dobrodružství se s novou startovací sadou LEGO rozšiřuje o postavu princezny Peach. Vydejte se jí zachránit s dříve vydanými instalatéry LEGO Mario a LEGO Luigi.

LEGO Peach je nejnovějším samostatným přírůstkem do stále se rozšiřujícího světa Super Maria. V nové startovací sadě s názvem LEGO - Dobrodružství s Peach prozkoumáte ikonický svět známé videoherní postavy z pohledu sympatické princezny a několika dalších postav.

Dobrodružství s Peach - startovací set opět nabídne interaktivní figurku s LCD displejem, reproduktory a doprovodnou aplikací. Spárujte LEGO Peach s mobilem a užijte si zážitek kombinující stavebnici a videohry. Sada o velikosti 354 dílků skrývá hodiny zábavy pro všechny věkové skupiny. Rodiče se vrátí do dětských let k počátkům videoher Super Mario a děti nahlédnou v nové interaktivní podobě do dnes již legendárního světa.

Startovací sada obsahuje celistvou překážkovou dráhu a řadu unikátních prvků. Pro LEGO Peach je nachystaná houpačka, díky které můžete při hraní získat bonusové mince. Zároveň nechybí tři ikonické postavy Lemmy, žlutý Toad a Lava Bubble. Vyšlete Lava Bubble, aby svrhla Lemmyho z věže, interagujte se žlutým Toadem a sbírejte ukryté odměny. S LEGO Peach budete nově sbírat také ovoce, které můžete darovat jiným postavám.

Samozřejmě je možné si vytvořit i vlastní úrovně nebo se inspirovat výtvory aktivní komunity. Každé dobrodružství může být originální a podle vašich představ. Jak už to totiž u stavebnic LEGO bývá zvykem, fantazii se meze nekladou.

V cíli pak na vás čeká vlajka, která ukončí průchod úrovní. Po dokončení uvidíte vaše skóre a počet získaných digitálních mincí. Vše můžete zkontrolovat na aplikaci zdarma dostupné pro Android a iOS zařízení.

Samozřejmostí je i požitek ze stavění samotné interaktivní figurky a celé překážkové dráhy, nebo jak hráči rádi říkají, herního levelu. Skóre při zdolávání úrovně můžete porovnávat s dalšími hráči na dálku, nebo využít kompatibility mezi jednotlivými sety. Vezměte dříve vydané postavy LEGO Mario a LEGO Luigi na nové dobrodružství, spojte jednotlivé sady a zachraňte LEGO Peach. Takto má vypadat pořádný offline multiplayer.

Díky spolupráci postav můžete získat bonusové odměny, mince a užít si ještě více zábavy. K dispozici jsou také nové rozšiřující sety Hrad Peach, Oblačná výzva s Velkým Spikem nebo Ostrov velkého zlouna.

Velkou výhodou LEGO Super Mario setů, kam LEGO Peach patří, je fakt, že po dostavění zábava rozhodně nekončí. Úrovně lze neomezeně opakovat pro dosažení nejvyššího skóre, přizvat kamarády ke společnému průchodu levelem a vymýšlet nové kombinace překážek.

Startovací set Dobrodružství s Peach představuje ideální kombinaci videoherního světa a oblíbené stavebnice LEGO. Princezna Peach zaujme i dívky, které touží zažít nové dobrodružství na pomezí virtuálního a reálného světa. Nasaďte princezně Peach korunku a vydejte se s Mariem, Luigim a dalšími figurkami vstříc novým světům.