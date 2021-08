Sabaton a World of Tanks představují nové video a herní událost Spirit of War

Už delší dobu trvá spolupráce herního studia Wargaming, tvůrců online hry World of Tanks, a švédské metalové kapely Sabaton. Nyní došlo k oznámení nového herního eventu a také vydání dalšího videa s tématikou tanků.

Kromě nového hudebního videa "Steel Commanders", v němž hlavní roli hraje virtuózní violoncellistka Tina Guo, nominovaná na cenu GRAMMY, stojí Sabaton v čele nového herního eventu: Spirit of War. Ten umožní tankistům zdolávat výzvy, aby získali tu nejvyšší odměnu: vůbec první prémiový tank IX. úrovně.

Tanku Strv K. Eagle-eyed si diváci i hráči mohli všimnout právě ve videu "Steel Commanders", kde jej obsluhuje sabatonská posádka. I kdyby hráči maratón ve Spirit of War nakonec nedokončili, v průběhu hraní získají spousty "dobrot" a každá fáze hry, kterou absolvují, jim umožní získat 10% slevu na nákup Strv K a totéž platí pro 3D styl. Strv K má také vlastní soundtrack Sabaton a umožní jim vydělávat dluhopisy v Random Battles.

Akce Spirit of War potrvá od 27. srpna do 6. září.

Pär Sundström je basákem ve skupině Sabaton, je však také jejím manažerem a v kapele také píše její texty. My jsme si s ním povídali o nejnovějším počinu téhle kapely - spolupráci s tvůrci počítačové hry World of Tanks a jejich nadšení pro vojenskou historii

Partnerství mezi skupinou Sabaton a tvůrci World of Tanks je známé již delší dobu, můžete se vrátit k jeho počátkům a přiblížit tuto spolupráci?

Poprvé jsme se dostali do kontaktu v roce 2014, kdy byl World of Tanks ještě zbrusu novou hrou a viděli jsme, že má velkou šanci najít nové fanoušky u posluchačů heavy metalu, zvláště u fanoušků Sabaton, takže nás tvůrci kontaktovali a měli jsme nějaké rozhovory, ale to k ničemu nevedlo. O několik let později jsem oslovil hlavní osobu za World of Tanks, Slavu Makarova. Přišel se na nás podívat v New Yorku a vysvětlil, jak chce vidět ve své hře tank Sabaton, a poté jsme spolu měli také spoustu dalších nápadů. Výsledkem bylo první vydání tanku Sabaton ve World of Tanks a také dnes již legendární koncert Sabaton na Gamescomu v Kolíně nad Rýnem. Později jsme spolupracovali také s dalšími tituly od Wargamingu jako World of Warships a Pagan Online. Proto je nyní úžasné vrátit se k původní hře s dosud největším plánem!

Co vás na World of Tanks nejvíc baví?

Upřímně řečeno, je to jediná soutěžní online hra, kterou jsem kdy hrál od dob prvních verzí Team Fortress, které byly před 25 lety. Hraji nějaké Call of Duty na mobilu, ale WoT je jediná PC hra, kterou jsem hrál a bavil jsem se dlouho. Bohužel jsem docela zaneprázdněný člověk a nemám tolik času na hraní a upřímně, když hraji, dávám přednost AAA příběhovým hrám!

Zpěvák Joakim Brodén má své kořeny v České republice, čeští fanoušci kapely ho dokonce odsunuli na páté místo v anketě Český slavík v roce 2016. Jaký je nyní jeho vztah k České republice?

Joakim je od svého narození velmi zakořeněný v České republice a to je věc, kterou nikdy neopustí. Bylo zábavné, když někteří lidé pochybovali a říkali, že to byl jen PR trik, aby Joakim řekl, že má české kořeny a jeden z mých nejoblíbenějších okamžiků všech dob byl, když si na koncertě vytáhl český pas. Soutěž Český slavík byla trochu bláznivým příběhem, kde byl Joakim nakonec diskvalifikován, ale jsme vděční všem českým fanouškům, kteří pro něj hlasovali a dokázali podpořit Sabaton.

Sabaton a tanky - toto spojení funguje nejen díky hře World of Tanks, ale také díky obrovskému zájmu kapely o moderní historii. Stále vás zajímá vojenská technika? Co vás na tancích přitahuje?

Moderní příběhy se nakonec stanou historií, pravděpodobně někdy v budoucnu bude jiná kapela zpívat písně o tom, co se dnes děje. Pravděpodobně nebudeme, protože se snažíme soustředit na věci, které nejsou tak nedávné. Myslím, že je v povaze mnoha z nás lidí mít zájem o něco, co nás děsí. Samozřejmě se bojím války, bojím se vojenské techniky a zbraní. Důležitost těchto vynálezů však nelze podceňovat a myslím, že mám zájem zůstat informován o tom, co se ve světě děje.

Na vašem webu se objevují historická data nového alba Kingdom Come - Varšavské povstání, Bitva u Stalingradu a další. Můžete se tomuto spojení a novému albu přiblížit?

V tuto chvíli toho o novém albu nemůžeme tolik prozradit. To přijde později. V tuto chvíli jsou nejzajímavější věcí, na které pracujeme, Steel Commanders. Píseň jsme napsali před lety, ale i když je píseň pro nás stará, je úžasné, že ji konečně můžeme hrát pro fanoušky, protože jsme na ni velmi hrdí.

Více o World of Tanks - co budete v blízké budoucnosti dělat s tvůrci této hry?

Vždy je něco na obzoru, ale v tuto chvíli nemůžu mluvit o budoucí spolupráci. Nynější projekt byl mnoho let tajemstvím a potenciálně budoucí spolupráce se také může dlouho tajit. Ale Sabaton i World of Tanks jsou stále silnější, oba cítíme, že věci, které děláme společně, jsou prospěšné pro oba, a proto si myslím, že by nikdo neměl být překvapen, pokud v budoucnu přijde ještě něco dalšího. Ale možná to nebude příběh herního tanku a hudebního videa, možná něco úplně jiného, to ukáže čas.