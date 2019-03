Samsung NVMe SSD 970 EVO Plus – ti nejrychlejší z nejrychlejších

Rychlost, vytrvalost a spolehlivost především. Konec nekonečných načítacích obrazovek a pomalých startů. Samsung zařadil další rychlostní kvalt a svou nabídku populárních SSD disků rozšířil o nové neúnavné modely řady 970 EVO Plus, kterými chce nekompromisně zasadit tvrdou ránu konkurentům na trhu. Chcete výkon? Máte jej mít! Aktuálně se totiž bavíme o dost možná nejvýkonnějším spotřebitelském SSD minimálně co se týče rychlosti zápisu.

Chvátající 970 EVO Plus NVMe SSD disky v plochém formátu usazované do slotu M.2 (2280) se vezou na vlně rozhraní PCI-Express 3.0 x4. Udávané maximální rychlosti se liší napříč jednotlivými modely s různými kapacitami - vybrat si totiž můžete mezi 250 GB, 500 GB, 1 TB nebo dokonce 2 TB verzí. Počítat ale můžete s bleskovým sekvenčním čtením až 3.500 MB/s a také sekvenčním zápisem 3.300 MB/s.

Samsung využívá V-NAND 3-bitové MLC čipy a zároveň také vyrovnávací paměť Samsung Low Power DDR4. Modely s 250GB nebo 500GB kapacitou disponují 512 MB, 1TB verze dostala 1 GB DRAM a 2TB dokonce 2 GB. V kombinaci s ovladačem Phoenix a technologií Intelligent TurboWrite, která slouží k zrychlení zápisových rychlostí a zachování vysokého výkonu, právě díky vyrovnávací paměti, jsou extrémní rychlosti realitou. Poznáte je hned při prvním spuštění.

Garantována je spolehlivost 1,5 milionu hodin, nízká průměrná spotřeba kolem 6 W s nárazovým maximem do 9 W a podpora 256bitového šifrování AES. Při koupi navíc získáte také záruku na pět let nebo do výše garantovaného zápisu terabajtů. Provozní teploty si disk ohlídá díky funkci Dynamic Thermal Guard, která stav disku monitoruje a teploty udržuje tak, aby minimalizovala nežádoucí snižování výkonu. Myslelo se zkrátka na všechno!

A jak si nová řada Samsung 970 Evo Plus vede ve skutečných testech? Skvěle! Sami jsme vyzkoušeli půlterabajtový model a na výsledky se můžete podívat níže. Sekvenční čtení se skutečně vyšplhalo na úctyhodných 3.596 MB/s a sekvenční zápis rovněž perfektních 3.280 MB/s. Nutno podotknout, že u námi testované varianty Samsung deklaruje rychlosti 3.500/3.200 MB/s, tudíž tyto hodnoty ještě výrazně přesahují očekávání.

Samsung opět ukázal, že trh SSD disků je jeho domovem a že uživatelům dokáže poskytnout zázemí ve všech ohledech - ať už mluvíme o kvalitním provedení, extrémním výkonu nebo výbavě výborných funkcích. Řada Samsung 970 EVO Plus je skvělou volbou, ať už jste hráč, hardwarový nadšenec nebo běžný uživatel, který chce svůj stroj používat komfortně a bez omezování a časových prodlev.

A navíc si pro nás výrobce připravil ještě jeden příjemný bonus. Aktuálně totiž ke všem variantám disku při koupi získáte také hru Tom Clancy’s The Division 2.