Samsung Odyssey G9 - Okno do virtuálního světa

Titulek okno do virtuálního světa rozhodně není náhodný. Právě těmito slovy by se dal popsat Samsung Odyssey G9. Neexistuje totiž nic lepšího, co by vás mohlo tak dokonale pohltit, jako tento 49palcový prohnutý monitor, jenž nedělá kompromisy absolutně v ničem. Chcete se naplno ponořit do oblíbené hry, filmu či práce? Není třeba dál hledat, jelikož jste právě našli dokonalého parťáka.

Odyssey G9 představuje absolutní vrchol nové řady Odyssey herních monitorů od Samsungu. Ztělesňuje špičku ve všech různých specifikacích a přidává i další praktické zajímavosti navíc. Základním prvkem je velký 49palcový VA panel s velmi jemným rozlišením 5120 x 1440 pixelů. V praxi to znamená, že rozlišení dosahuje ekvivalentu dvou moderních QHD monitorů vedle sebe. Výhoda ovšem spočívá ve zřejmém faktu. Zde vás totiž nebude otravovat žádný rámeček mezi těmito pomyslnými polovinami. Uživatelé se dvěma monitory jistě znají obvyklé dilema při rozhodování, který monitor bude hlavní a na jakou stranu umístí sekundární. Zde nic podobného řešit nemusíte. Samsung Odyssey G9 zastoupí oba najednou a umístit ho můžete přímo před sebe.

Poměr stran 32:9 je navíc ideální nejen na hraní, ale například pro produktivitu. Vedle sebe můžete rozložit hned několik aplikací a vše důležité vám zůstane přímo na očích. Velká úhlopříčka ve spojení s vysokým rozlišením znamená, že se na monitor vejde spousta obsahu.

Technologie VA zajišťuje výborné pozorovací úhly, konkrétně celých 178°. Vše je podpořeno moderní QLED technologií, jenž můžete nalézt ve špičkových televizích a herních monitorech od Samsungu.

Každý okamžik se samozřejmě počítá a ani zde vás Odyssey G9 nenechá na holičkách. Chlubí se totiž 1ms dobou odezvy. Vaše reakce při hraní tudíž monitor rozhodně nebude brzdit a odemkne váš plný potenciál v každé hře.

Samotný panel Samsung zahnul v poloměru 1000R. Toto výrazné zakřivení kopíruje periferní vidění a odpovídá zornému poli lidského oka, takže kromě skvělého zážitku šetří i vaše oči. I přes větší šířku monitoru budete mít o veškerém zobrazovaném obsahu úplný přehled.

Přehlídka špičkových parametrů zde nekončí. Krom vysokého rozlišení se Odyssey G9 pyšní i obnovovací frekvencí závratných 240 hertzů. Samozřejmě ne každý herní stroj dosáhne na závratných 240 FPS. Na tuto skutečnost Samsung myslel a monitor tudíž nabídne FreeSync i G-Sync technologie. Ty se postarají o synchronizaci snímků za sekundu s obnovovací frekvencí monitoru. Nehraje přitom roli, jaké logo výrobce zdobí vaši grafickou kartu. O plynulý obraz bude vždy postaráno.

Další skvělou vlastností Odyssey G9 je certifikace HDR1000. Zkratka HDR značí vysoký dynamický rozsah. Díky této certifikaci si užijete kvalitnějšího obrazu s větším rozptylem barev a stínů. Číslovka 1000 je ovšem neméně důležitá. Udává maximální jas, který v tomto případě dosahuje na hodnotu 1000cd/m2. Jen pro srovnání, většina monitorů se nevyšplhá přes poloviční hodnotu.

Kromě špičkových parametrů si Samsung pohrál i se vzhledem. Přední panel má tenké moderní rámečky. Zadní strana pak nabídne stylovou bílou barvu s podsvíceným kruhem uprostřed s názvem Infinity Core Lighting, u kterého si můžete vybrat z různých barev a stylů podsvícení. Jedná se o futuristickou a elegantní kombinaci, která dokonale vynikne v každém herním doupěti. Důmyslně navržený stojan vám nejen pomůže s organizací kabelů, ale navíc umožní odložení sluchátek na výklopný stojan.

V neposlední řadě Odyssey G9 nabízí slušnou dávku konektorů v čele s dvojicí DisplayPort 1.4 a HDMI 2.0. Samsung také nezapomněl na řadu inteligentních funkcí. Využít tak lze například obraz v obraze, či rozdělení obrazu na dvě poloviny. Monitor tak může obsluhovat dva počítače zároveň.

Samsung Odyssey G9 je napěchovaný nejnovějšími technologiemi a nejlepšími specifikacemi, které jsou aktuálně k dispozici. Jemnému rozlišení sekunduje vysoká obnovovací frekvence. Zakřivení vás okamžitě vtáhne do děje a samozřejmostí je i precizní zpracování. Jde zkrátka o nový standard mezi špičkovými herními monitory.