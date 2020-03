Samurajské Ghost of Tsushima se připomnělo příběhovým trailerem

Ukazuje neshody hlavního hrdiny s jeho strýcem kvůli stylu boje a také hlavního záporáka. Hra má rovněž přesné datum vydání, dočkáme se koncem června.

Sony se konečně rozhodlo oznámit, kdy se hráči dočkají lákavé exkluzivity se samurajskou tematikou Ghost of Tsushima. Hra byla oznámena pár let zpět a delší dobu se okolo ní nic nedělo.

Nový trailer hru připomíná a věnuje se příběhu. Ukazuje mimo jiné začátek mongolské invaze a to, jak se místní samurajové pokoušeli vzdorovat.

Kromě toho upoutávka představuje některé z nových postav. Prostor dostal třeba strýc hlavního hrdiny, který ho naučil samurajskému stylu boje a jak prozrazuje pozdější část videa, nelíbí se mu, že hrdina nebojuje vždy jako správný samuraj.

Ve videu se mihne také Khotun Khan, což je vůdce mongolských nájezdníků a tím také hlavní záporák příběhu.

Ghost of Tsushima vyjde exkluzivně pro PlayStation 4 a to 26. června tohoto roku. Půjde tak o jednu z posledních velkých her pro tuto generaci PlayStation.