Simulátor farmaření Farming Simulator 19 je na týden zdarma

Epic Games Store tentokrát potěší hráče, kteří si chtějí zkusit péči o farmu. A za týden budou zdarma k mání hned tři hry.

Jak už Epic Games oznámilo s předstihem, můžete aktuálně získat zcela zdarma Farming Simulator 19. Hra vyšla na podzim 2018 a přináší propracované možnosti, jak se o svoji farmu starat.

Farmařit můžete jak v Americe tak Evropě, což ovlivní celou řadu faktorů a dostupných možností. Hra nabízí více než 300 věrně zpracovaných vozidel a farmářské techniky a komu by to nestačilo, může si pořídit rozšiřující balíčky.

Hru je možné zdarma přidávat na váš Epic Games Store účet do 6. února, potom se nabídka her opět změní. Obchod již prozradil, že za týden nabídne rovnou trojici her zadarmo.

Těšit se můžete na Ticket to Ride, Carcassonne a Pandemic. Nejsou to tak zvučná jména jako Farming Simulator, ale vyhrávají počtem.