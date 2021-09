Sony chystá ukázku dalších her, novinky o Horizon Forbidden West a God of War známe již nyní

Na tento čtvrtek plánuje Sony uspořádat další State of Play a novinek by mělo být opět dost. Mluvit se nejspíše bude o Gran Turismo 7, Horizonu a novém God of War.

Poslední dny byly velmi nabité, co se novinek okolo exkluzivních PlayStation titulů týče. Očekávané pokračování Horizonu sice dorazí až příští rok, podle nejnovějších informací ale hra nabídne české titulky. První díl lokalizaci nenabídl, tudíž jde o lehce neočekávaný, avšak vítaný krok od Sony.

Horizon Forbidden West navíc umožní upgrade z PS4 verze na PS5 zcela zdarma. Sony původně plánovalo vylepšení zpoplatnit, případně zahrnout v jedné z dražších edic. Po zpětné vazbě od komunity z toho sešlo.

Ostatní hry z dílny Sony a přidružených studií, které zamíří na obě generace konzolí, tvůrci zpoplatní. Například u God of War a Gran Turisma 7 bude přechod z PS4 na PS5 verzi stát 10 dolarů.

Právě okolo God of War se spekuluje, že dojde na ukázku již tento čtvrtek. Proslýchá se také herní doba, která by měla dosáhnout na 40 hodin.

Více se dozvíme již 9. září od 22 hodin. State of Play od Sony by mělo přinést nejen ukázky z různých her, ale také řadu oznámení.