Sony uzavírá PlayStation Store na PSP, PS Vita a PlayStation 3.

Před týdnem začaly kolovat informace o možném uzavření PS Storu na starších konzolích. Dnes tuto zprávu Sony oficiálně potvrzuje.

Herní konzole PlayStation 3, Vita a PSP už patří do důchodu. Aktuálně jde o předminulou generaci zařízení, ačkoliv se PS Vita nedočkala nástupce. PlayStation 3 byl představený v roce 2006 a na pulty obchodů se dostal ve velkém o rok později. PlayStation Portable je ještě starší a masově se začal prodávat v roce 2005. Následně obdržel dva nástupce PlayStation Go a PS Vita na přelomu let 2011 a 2012. Nejnovější revize šla u nás do prodeje v roce 2014 a od té doby na konzoli Sony nesáhlo. Nástupce jsme se nedočkali. Všem těmto zařízením Sony znemožní přístup na PlayStation Store.

Pro PS3 a PSP se oficiální obchod s hrami vypne 2. července. PS Vita má čas do 27. srpna. Sony se nadále hodlá soustředit na podporu PS4 a PS5. Hry na starých konzolích půjdou spustit, pokud je máte stažené, nebo na disku.