Stahujte zdarma kreativní adventuru Mages of Mystralia

Vánoční rozdávání pokračuje a na 24 hodin je zdarma dostupná nezávislá hry, ve které si budete moci vytvořit vlastní schopnosti.

Titul Mages of Mystralia na první pohled připomíná kreslené Diablo. Ze vzdušného pohledu budete ovládat svoji postavu na cestě za dobrodružstvím. Překážkou vám budou nepřátelé, které můžete porazit unikátním prvkem celé hry, totiž vašimi schopnosti.

Hra od nezávislého studia disponuje tvorbou vlastních schopností. Jednotlivé prvky můžete různě kombinovat a vytvořit tak unikátní směs. Kromě toho vás hra provede královstvím Mystralia a okolím.

Vydání se hra dočkala v roce 2017, jde tedy o relativně nový titul, co se nabídky her zdarma od Epic Games Store týče. Tým vývojářů z kanadského studia Borealys Games normálně prodává akční adventuru Mages of Mystralia za cenu okolo 20 euro. Stahovat ovšem můžete zdarma až do 28. prosince 17:00 na stránkách Epic Games Store. Po skončení akce vám hra v knihovně zůstane.