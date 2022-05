Starfield a Redfall se odkládají.

Herní studio Bethesda sdílelo oficiální oznámení o odkladu dvou velmi očekávaných her. Podzim letošního roku nestihne Starfield a podobný osud potká také Redfall.

Očekávané vesmírné dobrodružství Starfield mělo vyjít 11. 11. letošního roku. Magický termín si Bethesda vybrala schválně na počet Skyrimu. Bohužel studio závazek nedodrží a hlásí odklad.

Starfield by měl vyjít v první polovině příštího roku. Kdy konkrétně, není známo. Podle oficiálního vyjádření je důvodem fakt, že vývojáři mají vysoké nároky a chtějí titul vydat v dokončený.

Podobný osud potká také Redfall, který by rovněž měl vyjít v první půlce příštího roku. Redfall byl představen na konferenci E3 2021 a jeho přijetí bylo celkem vlažné. Starfield se poprvé ukázal na E3 roku 2018 a mělo by jít o jednu z největších her vůbec. Herní záběry jsme ovšem do teď v podstatě neviděli. Odklad tak řadu fanoušků nepřekvapil.