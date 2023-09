Starfield má rekordní start, chlubí se vývojáři na sociálních sítích

Vesmírné RPG od Bethesdy se těší historickému úspěchu, hru od vydání vyzkoušel rekordní počet hráčů.



Vývojáři na platformě X prozradili, že jejich nové vesmírné RPG si zahrálo už více jak 6 milionů hráčů, což je vskutku ohromující číslo a nejlepší start hry od Bethesdy.

Z příspěvku Phila Spencera jsme se také dozvěděli, že počet hráčů hrajících v jeden moment překročil jeden milion.

As of this morning, #Starfield has already surpassed 6 million players, making it the biggest Bethesda game launch of all time. pic.twitter.com/4yZa1lAYjW