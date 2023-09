Steam má 20. výročí. Valve slaví slevovou akcí a zajímavostmi z historie platformy

Zní to až neuvěřitelně, ale nejpopulárnější herní klient na PC je tu už 20 let s námi. Americké studio Valve svůj projekt Steam poprvé uvedlo do provozu 12. září 2003. Teď jubileum oslavuje spolu s hráči.

Každý se už asi někdy zamyslel nad tím, jaký je průměrný věk hráčů na Steamu. Spolu s nimi se ale roky střádají i samotné platformě, která právě včera vstoupila do druhé dekády svého života.

Americká společnost Valve, jež 12. září 2003 Steam poprvé spustila a stále stojí pevně za jeho kormidlem, se nyní o radost z výročí dělí s hráči. Přináší jim záplavu slev, přehled historických zajímavostí a upomínkové předměty.

Společnost také dočasně změnila vzhled svého obchodu, který nyní upomíná khaki barvou na původní verzi platformy. Přes interaktivní přehled se můžete dozvědět o spoustě zajímavostí z historie Steamu - první hrou na platformě byl například dnes už odebraný side-scroller Codename: Gordon.

Všichni hráči si mohou vyzvednout bezplatné upomínkové předměty ve věrnostním obchodě a skutečným veteránům, kteří byli se Steamem od prvních dnů, doputovaly na jejich profily speciální odznaky.

Společnost Valve také zahájila velký výprodej všech svých her a přihodila i spoustu dalších kousků od jiných studií. Mimo jiné si tak můžete pořídit některá legendární díla studia jako Counter Strike či oba díly Half-Life za méně než 1 euro.