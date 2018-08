Střílečka, ve které budou hráči bojovat proti robotům ve Švédsku, ukázala první záběry

Studio Avalanche s pomocí vůbec prvních záběrů podrobněji přibližuje svoji chystanou akci. Zaměří se na spolupráci více hráčů.

Tvůrci ze studia Avalanche Games, které aktuálně připravuje Just Cause 4 a ještě se podílí na RAGE 2, kutí ještě střílečku Generation Zero. Ta byla letmo oznámena již v minulosti, ale až nyní ji tvůrci skrze první herní záběry více přiblížili.

Hra nás vezme do Švédska 80. let, těžko říct, proč zrovna tato skandinávská země, každopádně je také domovem Avalanche studia. Základní herní náplň je celkem prostá. Krajina je plná nebezpečných robotů a vy je musíte zlikvidovat a přitom odhalit, co se vlastně dříve stalo.

Generation Zero nabídne velký herní svět, který se vyplatí podrobně prozkoumávat. Jenom tak najdete důležité předměty či zbraně, abyste měli čím bojovat. Zbraně si bude možné vylepšovat, klidně komponentami ze zničených robotů.

Video také ukazuje, že je dobré mířit protivníkům na konkrétní části či využít okolí, abyste pro náročné souboje získali výhodu. Hrát budete moci sólo, studio ale primárně tvoří hru pro hraní v režimu spolupráce až čtyř hráčů.

Generation Zero vyjde v průběhu příštího roku na počítače a herní konzole PlayStation 4 a Xbox One.