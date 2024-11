Svátek všech Trekkies ve World of Warships

Wargaming spojuje síly s Paramount Pictures a přináší další fázi spolupráce Star Trek s World of Warships. Na této epické cestě do "konečné hranice" přicházejí do hry tři nové operace, které hráčům nabízejí možnost zapojit se do mezihvězdných bitev na otevřeném moři. Na hráče čekají odměny v podobě nových maskování, lodí a čtyř ikonických velitelů, připravených nastoupit na můstek a vydat se na rychlost warp.

Po vědeckém shromáždění na planetě Vulkán, kde se setkávají nejbystřejší mozky Federace, Vulkánců, Klingonské říše a Romulanského hvězdného impéria, využije známý Borgský kolektiv tuto příležitost k devastujícímu útoku. Hráči mohou vyrazit do tří nových operací, které začnou 30. října a budou trvat dvě týdny každá až do poloviny prosince. Během těchto operací mohou hráči ovládat lodě z každé frakce, vybavené oblíbenými veliteli, jako jsou Picard, Spock, Sela a Gowron.

Porazte Borgský kolektiv v dynamických misích

Na začátku akce budou po dobu trvání operací k dispozici tři lodě - torpédoborec, křižník a bitevní loď, přičemž čtvrtá loď, letadlová loď U.S.S. Enterprise-D, bude k odemčení v rámci nové odměnové trasy. Kromě ikonického "Šedého ducha" budou mít hráči po omezenou dobu možnost zakoupit U.S.S. Enterprise za herní měnu (doubloony). Postupem času mohou hráči odemykat moduly pro vylepšení lodí a získávat tokeny Star Trek, které jim umožní vylepšovat lodě ještě více. V novém přístavu s motivy Star Trek si hráči budou moci sledovat svůj pokrok, vylepšovat své lodě a odemykat bitevní bonusy při dokončení tematické sbírky memorabilií Star Trek.

Všechny lodě specifické pro jednotlivé operace budou mít základní moduly, které lze upgradovat prostřednictvím odměnové trasy. Každá loď bude vybavena čtyřmi sloty pro různé moduly, jako jsou primární a sekundární zbraně, trupy a štíty. Experimentováním s různými kombinacemi mohou hráči objevit nové způsoby, jak zvýšit statistiky lodí, získat bonusové efekty a vylepšit výzbroj, aby vytvořili ideální válečnou loď pro zničení nepřátel. V duchu Star Treku jsou do každé operace přidány nové zbraně a štíty, které hráčům umožňují bojovat s Borgy pomocí různých phaserů a fotonových torpéd.

Po příchodu oblíbených postav a kamufláží Star Trek na začátku letošního roku přináší tato nová vlna i čtyři nové ikonické velitele. Do akce se zapojí Riker ze Starfleetu pro Pan-Asian Tier I křižník Chengan, Janeway pro americký Tier X křižník Salem, Borgská královna pro japonskou Tier X bitevní loď Yamato a Klingon Worf pro francouzský Tier I křižník Bougainville. K dispozici budou také dvě nové trvalé kamufláže, včetně skinu Borg pro Yamato a USS Voyager skin pro Salem.