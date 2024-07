Test AI technologií NVIDIA DLSS s herním laptopem Lenovo Legion Pro 5

Jak se vyznat v nastavení her podporujících nejnovější technologie NVIDIA? Co je to Super Resolution, Frame Generation a k čemu slouží Ray Reconstruction? V dnešním článku si projdeme tři hlavní tahouny technologií NVIDIA DLSS 3.5, nebo-li Deep learning super samplingu.

Technologiím AI algoritmů, které NVIDIA uvádí, se daří prosazovat v mnoha titulech - zejména tedy těch velkých áčkových hrách, ale také v aplikacích pro tvorbu obsahu a dalších. DLSS se rychlými kroky vyvíjí a současná verze 3.5 toho pro čipy řady NVIDIA GeForce RTX 40 nabízí skutečně mnoho.

Abychom si mohli technologie hlubokého učení při vykreslování grafiky vyzkoušet na vlastní kůži, použili jsme přenosný herní počítač Lenovo Legion Pro 5 s modelovým označením 16IRX9. Tento herní notebook disponuje slušnou grafickou kartou NVIDIA GeForce RTX 4060, která se velmi dobře popere s většinou velkých titulů. O výkon procesoru mít nouzi nebudeme. Osazený Intel Core i9 14900HX je maratoncem mezi high-endovými procesory. Ocenit musíme krásně matný 16" displej s poměrem 16:10, a tedy o něco větším rozlišením 2560 x 1600 px. Má navíc obnovovací frekvenci skvělých 240 Hz, takže hráči rychlých her budou nadšení.

Oblíbené hry i obsah si uložíte na prostorné SSD úložiště ve slotu M.2 s rozhraním NVMe a kapacitou 1 TB. Příjemným doplňkem je rychlá operační paměť DDR5 s kapacitou 32 GB. Notebook má výbornou konektivitu, podsvícenou klávesnici a váha se vešla do akceptovatelných 2,5 kg. Můžete si ho tak klidně vzít na cesty při přejíždění do práce nebo školy.

DLSS 3.5 - Super Resolution, Frame Generation a Ray Reconstruction

Technologie, o kterých dnes píšeme, vám jsou pravděpodobně velmi dobře známy z grafického nastavení mnoha PC her. DLSS algoritmy hlubokého učení mají pevný základ z prvopočátků v technologii Super Resolution, kdy nástup výpočetních jader Tensor umožnil v podporovaných titulech znatelný nárůst výkonu. Následoval Frame Generation a posledním střípkem této technologické AI skládačky je funkce Ray Reconstruction. Ukážeme si jejich vizuální i výkonové dopady v Hogwarts Legacy a Cyberpunku 2077.

První článek DLSS - Super Resolution

Pojďme tedy od začátku. Super Resolution. První funkce představená již ve verzi DLSS 2 představila koncept škálování herního rozlišení do vyššího prostřednictvím algoritmů umělé inteligence. Podporované tituly disponují sadou profilů Kvalita, Vyvážený, Výkon a Ultra výkon, které mohou hráči využít s ohledem na požadovaný poměr kvality a plynulosti snímkových frekvencí. Grafický čip na počátku generuje nižší než nativní rozlišení, které je následně touto technologií škálováno - ideálně při zachování co nejvyšší kvality. Výsledkem je efektivnější výkon grafické karty, vyšší FPS a tím i plynulost hry.

Super Resolution samozřejmě cílí především na vyšší rozlišení, ale i ve střední třídě najde uplatnění, pokud chcete právě např. v přenosných počítačích s mainstreamovými čipy hrát s vyššími FPS náročnější hry. V testovaném Hogwarts Legacy je poměrně obtížné vizuální rozdíly rozpoznat na statickém obrazu. Detailů si všimnete zejména při pohybu, ale také na některých texturách drobnějších předmětů a podobně. V jiných titulech může být míra zkreslení o něco znatelnější, výsledek je značně individuální.

Pokud navíc disponujete výkonným grafickým čipem a jste s frekvencemi spokojeni už v základu, můžete v podporovaných hrách využít Deep Learning Anti-Aliasing, tzv. DLAA. Jde o funkci AI modelu, který zajišťuje lepší vyhlazování hran objektů, stínů a okrajových textur.

Sekunduje Frame Generation

Frame Generation přichází až s řadou NVIDIA GeForce RTX 40 Series. Naše laptovová karta RTX 4060 se tedy může těšit jeho přednostem. Frame Generation skutečně slouží ke generování celých obrazových snímků, které algoritmus prognózuje do scény a prokládá jimi ty běžně generované. Finální dojem je samozřejmě opět vyšší plynulost hry díky často markantně zvýšené snímkové frekvenci.

Pojďme si tedy výše popsané technologie spojit a otestovat na našem herním notebooku Lenovo Legion Pro 5 v akci - v Hogwarts Legacy s rozlišením 2560 x 1600 px a vysokými grafickými detaily vč. zapnutých efektů ray tracingu.

Výše uvedený graf zobrazuje nejen porovnání vlivu jednotlivých profilů Super Resolution na počet vykreslovaných snímků za vteřinu. Kombinuje jej i s využitím či nevyužitím funkce Frame Generation. V obou těchto případech dokázala technologie Super Resolution i při využití pouze vyváženého profilu přidat na snímkové frekvenci více než 30 %. Frame Generation potom napříč většinou profilů přinesl zvýšení mezi 40 - 50 % (s výjimkou profilu Ultra Performance, kde byl nárůst 34 %). Výsledky rozhodně stojí za pozornost.

Nezapomínejme, že vysoké hodnoty FPS by hráči nevyužili pokud by bottleneckoval displej. Naštěstí se zde Lenovo zvolilo kvalitní 240Hz IPS panel a vizuální zážitek nijak nelimituje, naopak přináší 100% pokrytí barevného prostoru DCI-P3, svítivost 500 nitů a podporu HDR.

Ray Reconstruction postupně dobývá áčkové tituly

Poslední hlavní vychytávkou DLSS je Ray Reconstruction. Technologie, která se zaměřila na efekty ray tracingu, tedy technologie, kterou NVIDIA začala prosazovat v posledních letech. Vykreslení světla, stínů a odrazů pomocí šíření paprsků přidává hrám na vizuální realističnosti. Samozřejmě se výsledky různí napříč tituly, ale Ray Tracing zůstává mezi hlavními položkami herních grafických nastavení u velkého množství nově vycházejících titulů.

Ray Reconstruction je nakopávačem těchto efektů. AI algoritmus se v tomto případě zaměřuje na prohlubování detailů ray tracingu a přináší ještě detailnější vizuál. Typicky je jeho vliv viditelný zejména v odrazech na lesklých plochách. Často ale také ve stínech. Podpora Ray Reconstruction je zatím v počátku a postupně se dostává k dalším a dalším nadcházejícím titulům - např. očekávaným Star Wars Outlaws. Hlavním, již vydaným, tahounem je i Alan Wake 2. My jsme si odskočili k Cyberpunku 2077, který taktéž dostal v minulém roce podporu rekonstrukce paprsků do vínku.

Na obrázku výše můžete pozorovat rozdílnou míru detailů odrazu plakátu ve vodě na chodníku. Je to skutečně typickým vyobrazením toho, jak Ray Reconstruction přidává na míře detailu, zlepšuje čitelnost textů, a to i oproti již standardně zapnutého Ray tracingu.

Max-Q a další technologie v noteboocích s grafickými kartami NVIDIA

Notebooky s grafickými čipy NVIDIA GeForce RTX využívají kromě benefitů DLSS 3.5 i další technologie, které primárně zastřešuje designový mix NVIDIA Max-Q. V podstatě jde o soubor funkcí a technologií, které směřují k efektivnímu rozdělování spotřeby grafické karty a procesoru (CPU Optimizer a Dynamic Boost), prodlužování výdrže baterie (Battery Boost), celkové konstrukce zařízení za účelem minimalizace hlučnosti (WhisperMode) nebo rychlého škálování jader pro lepší produktivitu v programech na tvorbu obsahu, či pokročilejší analytické metody.

Jak jste si jistě všimli, výkonnostně atakuje notebook vysoké příčky a zdálo by se, že uchladit tohoto mazlíka nebude sranda. To však neplatí v případě nových modelů z řady Lenovo Legion Pro využívající promyšlené a efektivní chlazení Coldfront s velkými průduchy, rozsáhlým teplovodivým vedením a dvěma ventilátory s 3D lopatkami. Z našeho textu si také odvodíte, že do vínku dostal tento konkrétní model vše, po čem hráč touží a zabalil to do kompaktního 2,5kg vážícího přenosného těla.

Hraní na noteboocích se tak stává zcela běžnou a konkurenceschopnou alternativou k desktopovým sestavám. Pokud vás testovaný notebook Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 přesvědčil o svých kvalitách, najdete ho k na eshopu Alza.cz za 49.989 Kč v době psaní tohoto článku. Pokud hledáte jiný model s jinou konfigurací jednotlivých komponent, určitě se podívejte i na další modely Lenovo Legion s grafickými kartami NVIDIA.