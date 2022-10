Tradiční akce k halloweenu přichází do hry World of Tanks

Strašidelná sezóna je tady! Na letošní Halloween čekají na tankisty strašidelné lahůdky a akce plné příšer, které se konají napříč celým světem World of Tanks.

Zúčastněte se akce Pumpkin Bash a získejte pětičlennou posádku charismatických postav (World of Tanks PC). Objevte skrytý poklad v události Tajemství ztracené pyramidy (World of Tanks Blitz) a uvolněte vnitřní bestii svého tanku v události Monster Mash (World of Tanks Modern Armor). Tři hry a tři skvělé halloweenské akce jsou tady.

World of Tanks PC: Dýňové slavnosti

Ve hře World of Tanks PC začíná sezóna čarodějnic v rámci akce Dýňové slavnosti, která začíná 20. října. Připojte se k sabatu čarodějnic pilotujících tanky, které se ztratily na cestě do naší pozemské roviny. Hráči dostanou pětičlennou posádku charismatických postav s různými schopnostmi, které budou moci využít během nadcházejících bojů... Své čáry sesílejte v 15v15 PvP bitvách ve vozidlech VI.-VIII. úrovně na čtyřech mapách s halloweenskou tematikou. Každý hráč by se měl připravit na podivné nové herní prvky, mezi nimiž nechybí superschopnosti k mání na bojišti, speciální schopnosti aktivované před bitvou, neomezený počet respawnů a další.

World of Tanks Blitz: Secret of the Lost Pyramid

Poklady Ztracené pyramidy ve hře World of Tanks Blitz se již hlásí také o slovo. Během této události, která začíná 20. října, budou hráči hledat pyramidu a po jejím nalezení budou bojovat o bohatství, které ukrývá. Pokladů Pyramidy je mnoho a zahrnují prémiový účet, boostery, certifikát na x5 XP, kredity a tank Sinister Medjay.

V Pyramidě se také nachází Faraonova pokladnice, která ukrývá ještě více odměn za bohatství: tuny zdrojů, avatary, kamufláže a dokonce i tank Neochvějný faraon

World of Tanks Modern Armor: Monster Mash

Od 18. října se do konzolových tanků vrací oblíbený herní režim Monster Mash s halloweenskou tématikou. V reakci na jeho popularitu mezi hráči bude letos Monster Mash trvat celé dva týdny.

Během této akce budou hráči bojovat s monster tanky na jedné ze dvou speciálních halloweenských map: Grim Graveyard nebo Dead City. Ti, kteří si ještě v garáži nepořídili Monster Tank, si mohou režim Monster Mash bez problémů zahrát také. Všichni hráči budou mít přístup k The Spectre, děsivému střednímu tanku úrovně VI, který bude k dispozici v každé garáži zdarma, exkluzivně pro událost Monster Mash.

Je čas na koledování. Kterou strašidelnou událost si vyberete?