Tvůrci Among Us ruší druhý díl, budou se soustředit na aktuální hru

Among Us je velké překvapení léta podobně, jako se tomu stalo i u Fall Guys. V základu jednoduchá hra pro více hráčů se stala velmi populární.

Vývojáři Among Us před časem mluvili o druhém díle. Chystaly se nové mapy, úkoly a další herní mechaniky. Aktuální díl je totiž hodně nešťastně vytvořený a přidávání nového obsahu by bylo náročné. Jenže velká hráčská základna a obří popularita u streamerů tvůrce přesvědčila.

Among Us se dočká lepších serverů, podpory pro barvoslepé, seznamu přátel a nové mapy. Plán vydání novinek zatím nebyl zveřejněn. Among Us je aktuálně zcela zdarma na Android. Hru lze pořídit i na Steamu za přibližně 5 euro. Hrát můžete až v 10 lidech napříč PC i mobily.