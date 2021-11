Tvůrci Mass Effectu lákají na pokračování.

Nedávný N7 Day přinesl zajímavou informaci ze světa Mass Effectu. Čtrnáct let po vydání původní hry studio BioWare stále pracuje na nástupci.

Datum 7. listopadu mají příznivci výprav komandéra Sheparda tučně zakroužkovaný. Koná se totiž pravidelně N7 Day oslavující sérii Mass Effect. Na něm byl představen nový obrázek z připravovaného dílu s nápisem, že herní série bude pokračovat.

