Tyto hry zdarma odstartují pro hráče na PlayStation 4 a Xbox One nový rok

Sony i Microsoft už odhalili, jaké hry dají zdarma předplatitelům na svých konzolích. Výběr to není špatný a variabilita také potěší.

Pro využívání on-line služeb na konzolích PlayStation 4 a Xbox One je nutné platit předplatné PlayStation Plus respektive Xbox Live Gold a jako bonus dostávají předplatitelé každý měsíc několik her.

Zítra kromě nového měsíce začne také nový rok, což znamená nadílku nových her zdarma, pokud si jedno z předplatných platíte. Hry zdarma k PlayStation Plus budou ke stažení všechny od 1. ledna.

Pro PlayStation 4 si Sony připravilo sportovní hru Steep a kooperativní hru na hrdiny Portal Knights. Majitelé starší generace konzole dostanou pro PlayStation 3 hry Zone of the Enders HD Collection a Amplitude. A konečně hry pro přenosnou konzoli PlayStation Vita zahrnují Fallen Legion: Flames of Rebellion (také pro PS4) a Super Mutant Alien Assault.

Microsoft dá tradičně čtyři hry majitelům konzole Xbox One a dvě majitelům staršího Xbox 360. Od 1. ledna do konce měsíce bude ke stažení těžká a úspěšná indie plošinovka Celeste pro Xbox One a také kooperativní Lara Croft: Guardian of Light pro obě konzole. Druhá jmenovaná hra bude ale ke stažení pouze do poloviny ledna.

Od poloviny ledna do poloviny února si budou moci majitelé Xbox One stáhnout závody WRC 6 a ve druhé polovině ledna bude ke stažení střílečka Far Cry 2 pro obě generace herní konzole.