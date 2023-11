Ubisoft brzy vypne servery u deseti her. Rozhodnutí se týká například několika dílů série Assassin’s Creed

Některé starší hry od Ubisoftu brzy postihne velká změna. Podle francouzského vydavatele jde o nevyhnutelný krok.

Ubisoft v oficiálním oznámení uvádí, že brzy ukončí podporu online služeb u celkem deseti her (na vybraných platformách). To ve výsledku znamená, že hráči přijdou o možnost naskočit do multiplayeru, propojovat s hrou své účty a sbírat odměny v rámci systému Ubisoft Connect. Konec podpory se týká následujících titulů:

Assassin's Creed II (Xbox 360)

Assassin's Creed Brotherhood (Mac)

Assassin's Creed Liberation HD (PlayStation 3, Xbox 360)

Assassin's Creed Revelations (PC)

Ghost Recon Future Soldier (PC)

Heroes of Might and Magic VI (PC)

NCIS (PC)

Splinter Cell: Conviction (Xbox 360)

R.U.S.E. (PC)

Trials Evolution (PC)

K vypnutí serverů dojde 25. ledna. Ubisoft dodává, že rušení online služeb u svých starších her nebere na lehkou váhu. Zároveň však zmiňuje, že jde o nevyhnutelný krok, jelikož je technologie těchto služeb většinou výrazně zastaralá.