Unikla říjnová nabídka her v PlayStation Plus

Známý leaker s přezdívkou billbil-kun opět úřadovat a prostřednictvím webu Dealabs v předstihu odhalil říjnovou nabídku v základní verzi předplatného PlayStation Plus s podtitulem Essential. Leaker prozatím odhalil dva z tradičně nabízené trojice titulů. Na své si tentokrát přijdou fanoušci hororů a simulátorů.



Největším lákadlem by měl být survival horor The Callisto Protocol, který vydalo v prosinci loňského roku studio Striking Distance. Navzdory vysokým očekáváním se hra ve výsledku dočkala rozporuplných recenzí a nenaplněných prodejních cílů. Druhým titulem bude s největší pravděpodobností populární Farming Simulator 22 od švýcarské týmu Giants Software.

EXCLUSIVE

🚨 PS Plus Essential - October 2023 🚨



Here are 2 of the 3 headliners of Playstation Plus Monthly Games lineup for October 2023 !#PsPlus #playstationplus https://t.co/1xFxHT6idG