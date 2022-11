Válka ve Vietnamu a trable na lodi, to nabízí Epic Games

S příchodem dalšího čtvrtka Epic Games nabízí prostřednictvím svého obchodu další dvojici her. Do 10. listopadu si můžete vyzvednout jednu hru, ve které se podíváte do války ve Vietnamu. V té druhé se trochu uklidníte u logické hry ve vesmíru.

Zatímco minulý týden jste si mohli díky Epic Games Store přidat nabídku her, a to tituly Warhammer 40,000: Mechanicus a Saturnalia. Tentokrát se ale podíváte do Vietnamu v kůži vojáka a do vesmíru, kde budete řešit logické hádanky.

Rising Storm 2: Vietnam

Rising Storm 2: Vietnam je hra od studia Tripwire Interactive. Vyšla v roce 2017 a zpracovává válku ve Vietnamu. To je poměrně unikátní záležitostí, a tak doporučujeme hru alespoň vyzkoušet. Nějakou propracovanou kampaň ale nečekejte, Rising Storm se zaměřuje hlavně na hru více hráčů. Přidání můžete provést na tomto odkaze.

Filament

Logická hříčka s názvem Filament vyšla v roce 2020 od vývojářů z Beard Envy. Jedná se hlavně o logickou hru, která se odehrává ve vesmíru. Váš úkol bude zjistit, co se na palubě lodi Alabaster děje. Aktivaci můžete provést v obchodě Epic Games.

Nabídka platí do 10. listopadu, kdy bude oznámena nová dvojice titulů, které Epic Games nabízí.