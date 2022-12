Vánoce na maximum FPS. Vybíráme PC, notebook a monitor od budgetu až po herní dělo.

Dostupné grafiky, zlevněné notebooky a široký výběr monitorů. Po dvou letech čipové krize můžeme konečně vytáhnout peněženku a za relativně rozumný peníz pořídit slušný herní upgrade. Spolu s Nvidií proto vybíráme vánoční dárky od těch nejlevnějších až po nekompromisní.

Dva roky jsme museli čekat na dostupné grafiky za normální ceny. Po této komponentě prahli nejen hráči v karanténě, ale také těžaři. Ceny naštěstí padají jako samotný bitcoin, tudíž si s klidem v duši můžete dopřát dlouho odkládaný upgrade. Jaké jsou konkrétní možnosti, na to se podíváme v následujících řádcích.

Pro nenáročné

Pokud zapínáte kompetitivní hry a novější tituly pouze na Full HD monitoru, zřejmě nebudete na surový výkon moc nároční. V případě desktopu je ideální odrazit se od modelů s grafikou GeForce RTX 3050 a RTX 3060. Na Full HD rozlišení mají tyto karty dostatek výkonu a v případě zapnutí DLSS si zahrajete i nejnovější pecky zcela plynule. Samozřejmě by šlo sáhnout i po dosluhujících modelech GTX 1650 a GTX 1660, ty ale postrádají výkon i zmíněné DLSS.

RTX grafiky přinášejí řadu funkcí navíc, které ocení i nenároční hráči. Například program Nvidia Broadcast odfiltruje šum z vašeho mikrofonu, a vy tak nemusíte investovat do lepšího. Nvidia Reflex zase zlepší odezvu systému. Rozdíl v ceně mezi GTX 1660 Super a RTX 3050 je prakticky nulový, přičemž RTX modely toho nabídnou mnohem více.

Zbytek sestavy by se pak mohl dostat pod 25 tisíc. Ve většině případů vám postačí středně silný procesor, klidně i z minulé generace, osazený základním chladičem. RAM pak berte ideálně jako jeden nebo dva moduly s kapacitou 8 GB. Pokud je váš rozpočet nízký, jedna RAMka postačí a druhou můžete dokoupit později.

Základní deska se odvíjí od zvoleného procesoru. Na kompatibilitu vás upozorní například sestavovač v eshopu CZC. V případě AMD si ovšem dejte pozor na starší čipsety, které podporují novější procesory jen po aktualizaci BIOSu. V tomto případě doporučujeme brát základovku, která umožňuje aktualizaci přes USB bez osazeného procesoru a pamětí. Tuto funkci výrobci často uvádějí v popisku a ušetří vám spoustu trablí. V případě Intelu vás tyto trable nečekají, při upgradu procesoru ale budete s jistotou pořizovat i novou základovku.

Pokud váš stávající počítač obsahuje SSD, klidně ho zapojte do nové sestavy. Case lze podobně recyklovat. Zdroj budete dost možná potřebovat silnější. Zde se držte akorát zavedenějších značek a výkon volte s dostatečnou rezervou. Slabší grafiky a procesory, které netaktujete, moc nespotřebují. Tato sestava by si měla poradit s každou hrou na střední až vysoké detaily.

V případě notebooků za cenu do 20 tisíc korun seženete modely s RTX 3050, šestijádrovým Ryzenem a 120Hz displejem od Lenova. To už je slušný herní stroj. Opět je dobré sáhnout po stroji s RTX grafikou, kde přijde vhod několik Max-Q technologií optimalizujících výkon a výdrž baterie.

Tato cenová kategorie sedne nejvíce také studentům. Pro ně si Nvidia připravila podporu pro řadu programů od Matlabu přes Davinci Resolve až blender. Tensor jádra zrychlí řadu výpočtů, a vám tak zbyde čas na učení nebo zábavu.

V případě budget displejů můžeme sáhnout po kousku od AOC. Za 4689 korun dostanete Full HD panel s obnovovací frekvencí 165 Hz, slušným jasem a vestavěnými reproduktory. Stojan u AOC 24G2SU umí výškově polohovat obrazovku i pivot. V kategorii budgetů rozhodně nejde o běžnou záležitost.

Pokud šetříte, nemá cenu sahat po QHD monitoru, zejména v kombinaci se slabším počítačem. Raději berte menší Full HD panel s vyšší obnovovací frekvencí, kterou využijete, když výkonu bude dostatek. Zde vynikne zejména technologie G-Sync. Námi vybraný monitor je zařazen do kompatibilní, což znamená, že dokáže upravovat svoji frekvenci podle počtu vygenerovaných snímků od vaší Nvidia grafiky.

K dispozici jsou i 27palcové modely jako Dell S2721HGF nebo LG 27GN600-B. Ty nabídnou jen 144 Hz. Někomu by ovšem Full HD rozlišení na této úhlopříčce mohlo přijít málo. Přesto jde o zajímavé alternativy.

Zlatá střední cesta

Hraní ve vyšším rozlišení za stále rozumnou cenu. Kategorie, kterou známe pod lidovým označením "zlatá střední cesta". Zde už je výběr komponent o něco zajímavější. Středobodem vašeho herního stroje bude opět grafika. Pokud upgradujete pouze tu, zkuste sehnat co nejlepší model za nejnižší cenu. Chladiče v tomto případě skoro nehrají roli a rozdíly v taktech přidávají jen zlomek procenta výkonu.

Pro hraní v QHD rozlišení je základem GeForce RTX 3060 Ti. Cena startuje na částce okolo 12 tisíc korun, v akci seženete i levnější. Rozhodně se nemusíte obávat sáhnout po modelech se dvěma větráčky. Tyto modely se uchladí s přehledem.

Pokud jste náročnější a máte o přibližně pět tisíc korun větší budget, nebojte se sáhnout po RTX 3070 Ti. Ta nabízí oproti levnější verzi bez koncovky "Ti" rychlejší paměti, vyšší frekvence a více CUDA jader.

U této grafiky není klíčový pouze surový výkon, ale také RTX a DLSS. V případě, že hrajete na QHD nebo 4K monitoru, rozhodně DLSS zužitkujete. Strojové učení se postará o prakticky nerozeznatelné škálování obrazu se zachováním maxima detailů. Přirozené nasvícení skrze ray tracing zvyšuje požitek ze hry, a vy se tak můžete nerušeně odreagovat.

V případě upgradu již existující sestavy se zaměřte na dostatečně výkonný zdroj. Cokoliv s výkonem pod 500 W by si zasloužilo vylepšení u takto výkonné grafiky. Při hraní si zkontrolujte také aktuální využití procesoru. Jeho plné zatížení by znamenalo, že je čas na výměnu i této komponenty.

Kompletně nový počítač s GeForce RTX 3070 Ti vás pak vyjde na částku okolo 35 tisíc korun. Jeho středobodem bude kromě grafiky například procesor Ryzen 7 5700X. Samozřejmě se můžete vrhnout i do obdoby s Intelem. Na hraní v QHD rozlišení vám tato sestava postačí na pár let.

Notebook za 35 tisíc korun, tedy stejnou částku, nabídnou GeForce RTX 3070 (až 130 W). Ideálním příkladem je Lenovo Legion 5 17ACH6H. Ten disponuje 144Hz displejem, osmijádrovým Ryzenem 7 5800H a 512 GB rychlého NVMe úložiště.

Nejen hráči si v této kategorii přijdou na své. Pro kreativce jsou připravené RTX Studio notebooky s optimalizovanými ovladači. Tuto kategorií definují zejména stroje od řady výrobců. Jmenovat můžeme zejména Lenovo a řadu ThinkBook, MSI Creator nebo Dell XPS. V případě Lenova startují ceny na částce pod 35 tisíc a za tuto sumu získáte stroj s GeFirce RTX 3060, Ryzenem 5 5600H a zejména optimalizovanými ovladači RTX Studio. Příjemným bonusem je také velká nabídka portů a displej s vysokým rozlišením v poměru stran 16:10.

U monitorů je výběr ještě širší. Střední třída nabízí velké možnosti, co se rozlišení, úhlopříčky a obnovovací frekvence týče. Okolo 24 palců volte Full HD a vysokou obnovovací frekvenci. Při 27 palcích je ideální QHD, výše pak 4K rozlišení.

Lákavě vypadá například MSI Gaming Optix MAG274QRF-QD s rozlišením QHD a frekvencí 165 Hz. Opět nechybí kompatibilita s G-Sync, tudíž využijete každý vygenerovaný snímek. Panel je navíc vylepšen o Quantum Dots technologii. Obraz tedy bude nadstandardně živý a barvy velmi přesné.

Bez kompromisů

Hodláte investovat i přes 50 tisíc? V tom případě jste tu správně. High-end segment vyhoví i těm nejnáročnějším hráčům a tvůrcům. Ceny zde rostou opravdu rychle, tudíž výběr každé komponenty dobře zvažte.

Tradičně začneme u grafické karty. Za GeForce RTX 3080 dáte minimálně 21 tisíc korun, pokud takový model seženete skladem. S trpělivostí půjde o velmi dobrý nákup, který většině nadšenců postačí. Pro kreativní práci můžeme doporučit také GeForce RTX 3090 (Ti), kde se nabízí prostor pro zajímavé slevy po uvedení nové generace. Tyto grafiky zaujmou zejména větší hodnotou VRAM a hodí se tak pro 8K rozlišení a náročné výpočty. Vrcholové modely třicítkové série jsou výkonem naprosto dostačující, přesto můžete sáhnout po letošních novinkách.

GeForce RTX 4080 nabídne ještě vyšší výkon, ale za 40 tisíc korun. Samozřejmě zde pak máme ultimátní GeForce RTX 4090. Zde je nekompromisní nejen výkon, ale i cenovka.

Náplastí na ráně vaší peněženky bude fakt, že kupujete opravdu to nejlepší, navíc velmi čerstvé novinky. Nová řada RTX 40 nabízí benefity jako DLSS 3.0, tedy vytváření snímků ve hře pomocí umělé inteligence. Zde vám framerate poroste o vyšší desítky procent.

Počítačová sestava okolo těchto grafických karet se může šplhat do cenových výšin od 70 do 200 tisíc. Náročným hráčům postačí rychlé SSD, výkonný procesor s přetaktováním a samozřejmě zmíněná grafika. Profesionálové budou muset zainvestovat například do úložiště a RAM.

Nvidia nabízí také profesionální grafické karty řady Quadro. Jejich výhodou jsou zejména optimalizované drivery a u lepších modelů také vyšší porce VRAM. Nejvíce tyto modely vyniknou při zapojení několika kusů zároveň.

U monitorů ve vyšší třídě je potřeba dávat důraz na trochu jiné specifikace. Rozlišení 4K a vysokou obnovovací frekvenci nabídne prakticky každý model. Rozmazlovat se ovšem lze pomocí HDR, tedy vysokého dynamického rozsahu. Určitě neberte monitor s méně jak HDR600. Hraniční je také stovka zón podsvícení. Jako nejvhodnější řešení se jeví OLED monitory, které se rozšíří až příští rok. Aktuálně seženete jen pár modelů s úhlopříčkou podobnou malé televizi.

Mezi IPS monitory vychází velmi dobře Sony INZONE M9 s 4K rozlišením, HDR a HDMI 2.1. Připojit tak můžete nejen počítač, ale i konzoli. Obdobně MSI Gaming OPTIX MPG321UR-QD-QLED disponuje novým HDMI a HDR600. Osazený panel se může chlubit Quantum Dot technologií a opět nechybí G-Sync.

V případě notebooků si můžete vybrat herní dělo i za 100 tisíc korun. Opět byste si měli hlídat TDP osazené grafiky. Kupříkladu MSI GS76 Stealth 11UH-213CZ nabídne GeForce RTX 3080 s odběrem 95 W. Díky tomu má notebook necelých 2,5 kilogramu a tloušťku okolo dvou centimetrů.

Za menší peníze lze pořídit Acer Predator Helios 300 (PH317-56) s téměř stejným grafickým čipem, který si ovšem řekne až o 150 W. Má to samozřejmě háček. Tento notebook má o centimetr tlustší pas a přibral půl kilogramu. Záleží tedy, zda upřednostníte větší výkon, nebo přenosnost.

Nejvyšší třída zkrátka nabízí pro každého něco. Vyberou si zde profesionálové i náruživí hráči. Přesto i zdánlivé maličkosti mohou hrát velkou roli. Volte proto pečlivě.