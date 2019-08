Vesmírné No Man's Sky bude již brzy možné prozkoumávat ve virtuální realitě

Studio za necelé dva týdny vydá další aktualizaci zdarma. Bude zatím největší v historii hry a přinese mimo jiné kompletní podporu headsetů pro virtuální realitu.

Malé nezávislé studio Hello Games si již pomocí několika významných aktualizací stihlo spravit pověst po horším startu ambiciózního No Man's Sky, ale tvůrci nezastavují. Aktuálně již brzy vydají aktualizaci Beyond.

Opět bude zdarma pro všechny majitele hry a má jít zatím o největší aktualizaci v historii hry. Přinese kompletní podporu virtuální reality, takže majitelé VR headsetů budou moci prozkoumávat obří vesmír s mnohem větším pohlcením.

Aktualizace vyjde pro všechny platformy 14. srpna, to znamená pro počítače a herní konzole PlayStation 4 a Xbox One.

Tvůrci zatím neprozradili moc detailů o dalších novinkách. Beyond má přinést velké změny pro on-line hru více hráčů, které by ji měly výrazně zlepšit a přinést nové možnosti, jak si s ostatními hráči užít prozkoumávání vesmíru.