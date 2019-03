Vesmírné No Man's Sky půjde hrát kompletně ve virtuální realitě

Studio Hello Games odhalilo další velkou novinku chystané aktualizace Beyond. Kromě nových možností pro on-line hru přinese kompletní podporu virtuální reality.

Je tomu relativně chvilka, co tvůrci No Man's Sky odhalil aktualizaci Beyond a prozradili, že jednou velkou novinkou budou nové možnosti pro on-line hraní více hráčů. Celkově má Beyond přinést trojici obřích změn a nyní už víme, co bude ta druhá. Virtuální realita.

V průběhu akce State of Play od Sony tvůrci skrze upoutávku odhalili, že Beyond umožní hrát celé No Man's Sky v prostředí virtuální reality. Prozkoumávání vesmíru hráče tak vtáhne více než kdy dříve.

Trailer ukazuje záběry ze řízení vozidel a mnoho dalšího. Nový režim bude dostupný pro majitele konzole PlayStation 4 disponující headsetem PlayStation VR a počítačové hráče skrze platformu Steam VR, takže by měly být podporovány headsety Oculus Rift, HTC Vive a další spadající do Windows Mixed Reality programu, které zároveň umí Steam VR.

Studio zatím více neřeklo, ale potvrdilo, že se všichni hráči dočkají podpory VR současně. Zbývá tak odhalení poslední třetí velké změny.

Aktualizace Beyond bude zdarma pro všechny majitele No Man's Sky, dorazí někdy v létě.