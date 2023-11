Vinnie Jones se vykašlal na Santu kvůli World of Tanks

Fotbalista a filmová hvězda se dostává do centra pozornosti jako speciální host očekávané akce Sváteční operace 2024

Série World of Tanks (World of Tanks, World of Tanks Blitz a World of Tanks Modern Armor) pokračuje v každoroční tradici oslav zimních svátků se svou komunitou a zve speciálního ambasadora z řad celebrit. Letos je známý britský fotbalista a filmová hvězda Vinnie Jones připraven propůjčit svou charismatickou postavu drsňáka akci napříč hrami World of Tanks ve Sváteční operaci 2024.

Vinnie Jones pracuje v utajení jako Santův vymahač a vypořádává se s těmi, kteří se ocitli na "seznamu zlobivých". Letos tu však Vinnie není proto, aby rozdával dárky v podobě trestů, ale aby Santovi předložil svůj rezignační dopis. Opouští svou funkci a hledá novou příležitost: stane se velitelem ve hře World of Tanks...., ale ne dříve, než se svou posádkou vyřadí poslední "seznam zlobivých".

"Slyšeli jste správně, navždy odkládám cukroví na hřebík a přidávám se k úžasným hráčům World of Tanks na Sváteční operaci 2024," řekl Vinnie Jones, sváteční vymahač, který se stal ambasadorem World of Tanks pro svátky. "Dny, kdy jsem "opravoval" lidi na seznamu zlobivých, jsou u konce. Teď jsem velitelem World of Tanks a budou to Rolničky se vším všudy!"

Spojte se s Vinniem Jonesem v garáži tankistů, kde bude zadávat výzvy a úkoly těm nejsoustředěnějším a nejslavnostnějším tankistům. Úspěšné splnění těchto misí bude pro hráče odměnou za tematické předměty k úpravě, jako jsou skiny tanků inspirované slavnými osobnostmi, emblémy, nápisy, obtisky, medaile, jedinečné dekorace, avatary a další. Hráči World of Tanks a World of Tanks Modern Armor mohou do svých tankových posádek naverbovat také Vinnieho, který svým chraplavým ikonickým hlasem podporuje tankisty v bitvách.

Sváteční operace 2024 odstartuje 1. prosince a hráči World of Tanks se na všech platformách mohou připojit k Vinniemu v rámci tohoto svátečního dobrodružství.