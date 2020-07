Vychází Death Stranding a Halo 3 na počítače

Dvě známé hry se dnešním dnem oficiálně dostávají na počítače. Halo 3 i Death Stranding lze stáhnout z internetových obchodů.

Dnešním dnem se fanoušci série Halo konečně dočkají plnohodnotného třetího dílu na PC. Halo 3 bude dostupné skrze Microsoft Store a Steam. Od původního vydání na konzoli Xbox 360 uplynulo již 13 let. V dané době se jednalo o jednu z nejlepších her, která poutala například na příběh a skvěle zpracovaný multiplayer. Halo 3 bude dostupné i v rámci Master Chief Collection a předplatného Xbox Game Pass. U nás by se hra měla zpřístupnit dnes k večeru.

Vydání Halo 3 na PC není jedinou dnešní událostí. Vychází rovněž Death Streanding. Lehce kontroverzní hra od Hideo Kodžima původně vyšla v listopadu minulého roku. Až nyní se dostává i na počítače. Krom vylepšené grafiky se dočkáme například podpory ultraširokých monitorů. Hra je k dostání na Steamu a Epic Games store.