Vychází Guardians of the Galaxy, recenze chválí i přes technické nedostatky

Herní adaptace Strážců Galaxie od Marvelu konečně dorazila na konzole a počítače. Zahraniční recenze hru víceméně chválí i přes řadu technických problémů.

Videoherní pojetí Guardians of the Galaxy láká na skvělou zábavu, která vám zabere okolo 15 hodin. Ačkoliv hlavní postavy nemají tváře filmových předloh, na zážitku to prý nic nekazí. Příběh, postavy, vtipy a celé prostředí se údajně velmi vydařilo.

Ačkoliv jde o hru pro jednoho hráče, Guardians of the Galaxy působí jako týmová hra díky různorodým postavám. Příběh je ovšem dost přímočarý a moc důvodů pro druhé zahrání tak nebudete mít. Zároveň se hře nevyhnula řada technických chyb.

Na webu metacritic je aktuálně 66 hodnocení s průměrem 81 bodů. Pro fanoušky Marvelu jde o povinnost. Pokud si libujete v akčních adventurách, také byste titul neměli minout.

Guardians of the Galaxy si můžete zahrát na PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu One, Xboxu Series S/X a PC. Cena se pohybuje okolo 1300 Kč. Nároky na počítače naleznete níže v tabulce.