Vydavatel Electronic Arts opět ukazuje, že to s předplatným her myslí vážně

Obě varianty předplatného pro počítače byly rozšířeny o lákavé hry. A Plague Tale: Innocence je sotva dva měsíce stará hra a ani ji nevydává EA.

Předplatitelé Origin Access a dražší verze Origin Access Premier dostali několik lákavých her a další přijdou v následujících dnech. Obě verze předplatného dostaly v uplynulých dnech oblíbenou strategii Frostpunk a také Moonlighter.

Už za dva dny nabídku her rozšíří strategie They Are Billions a 24. července dorazí FIFA 19. Zatím stále aktuální díl fotbalu se tak do nabídky předplatného dostal zhruba dva měsíce před uvedením FIFA 20.

Dražší předplatné Premier dostalo ještě dvě lákavé hry navíc. První z nich je hororové dobrodružství Sea of Solitude, které vyšlo teprve 5. července.

Druhou z přidaných her je překvapení letošního roku v podobě A Plague Tale: Innocence, které hráče bere do morem zamořené Francie. Hra vyšla teprve dva měsíce zpět.

Aktuální oznámené nové hry pro Premier doplní ještě Madden NFL 20. Dorazí 25. července.