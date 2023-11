Vyzkoušejte si zdarma druhoválečnou strategii Men of War 2

Ukrajinské studio Best Way oznámilo další bezplatnou betaverzi, díky které si hráči budou moci zdarma vyzkoušet chystanou real-time strategii Men of War 2.

Beta byla před nedávnem odložena z letošního září na příští rok. V betě budou v vyzkoušení tři mise ze singleplayerové kampaně, které nabídnou i možnost kooperace.

Ochutnávku kampaně doplní také obsah z multiplayeru. Vývojáři lákají na dva PvE režimy (Line Defense a Officer) a čtyři PvP režimy (Front Line, Assault Zones, Combat, Incursion), které bude možné hrát proti živých hráčům i počítačem ovládaným protivníkům. Tyto režimy si budete moci zahrát na celkem deseti mapách. Beta odstartuje na Steamu již 16. listopadu. Přihlásit se do ní ale můžete již nyní.

Men of War 2 nabídne po vzoru předchozích dílů zasazení do období druhé světové války, kde vás čekají bitvy na západní i východní frontě. Hra míří pouze na PC (Steam, Epic Games Store).