Watch Dogs: Legion dostalo poslední aktualizaci

Příběh londýnské hackovací akce Watch Dogs: Legion se blíží po více jak roce konci. Hra obdrží poslední velkou aktualizaci obsahu.

Městská akce Watch Dogs dorazila s dílem Legion do Londýna v blízké budoucnosti. Tentokrát jsme si zahráli hned za několik postav, které jsme mohli verbovat na ulici. Tuto kampaň po čase rozšířil i režim pro více hráčů, jehož spuštění doprovázely odklady a technické problémy.

Nyní se pouť rozšiřování obsahu hry ukončuje. O víkendu odstartovala pátá sezóna obsahu, kterou později vystřídá rotace předchozích sezón. Další nový obsah tak již nemáme čekat.

We wanted to express our thanks to all players of Watch Dogs: Legion. You've built the best DedSec London could have hoped for. https://t.co/FMmOUXHDBf pic.twitter.com/CKV91DhKj1