World of Tanks míří do vesmíru a nabídne parádní sci-fi akční závody na Marsu

Nejedná se tak o typickou bitvu. Díky nové sadě schopností a vylepšení budou mít hráči možnost skutečně si vyzkoušet své bojové schopnosti mimo planetu Zemi. Převezměte kontrolu nad mimozemšťany vyrobeným Objektem uprostřed mapy, zasáhněte protivníky střelami z Impulsní zbraně nebo je prostě jen tak utlučte do ztracena a využijte bonusů, které vám mohou poskytnout pořádnou výhodu v soupeření.

"Snažíme se pro World of Tanks vytvářet nové, neobvyklé režimy a události, které naše hráče baví a dávají jim možnost vyzkoušet si něco nového," řekla Alexandra Legenchenko, vedoucí herní designérka ve společnosti Wargaming, která je hlavní designérkou této akce. "My sami máme rádi sci-fi, sny o vesmírných objevech a hrdinech, takže jsme se je snažili organicky odhalit i ve hře o vojenské technice 20. století." Vesmírný event vznikal celý v pražské kanceláři Wargamingu a nabízí hru ve hře. Místo tanku tak do boje vyrazí hráči ve vesmírných ve zcela nových vozech.

Tajemný mimozemský "Objekt", který musí hráči prozkoumat, čeká uprostřed mapy: starý kráter se zvláštním terénem. Vedle ikonického marťanského červeného prachu zde na vás čeká mnoho nebezpečí. Hluboké propasti, složité skalní útvary a několik nebezpečných bazénů s vysoce žíravou kyselinou. Okraje oblasti nabízejí úchvatné výhledy, takže je snadné ztratit koncentraci a spadnout ze skal.

Pro průzkum planety budou mít tankisté k dispozici vlastní Mars Rover, inovativní výzkumné vozidlo se šesti koly, které je zkonstruováno pro průjezd nebezpečným terénem Marsu. Vyzbrojeni pokročilou technologií Impulse Gun budou hráči schopni snadno zasáhnout své protivníky. A i když bude vozítko zničeno, znovu se nastartuje a zapojí se do bitvy.

Nejde však jen o boj - akce je obohacena o speciálně nahrané odpovídající zvukové stopy, které posunou vesmírný herní zážitek na vyšší úroveň. A jak budou hráči postupovat soutěží, budou mít možnost získat dny prémiového účtu WoT, dluhopisy, nové vybavení a spoustu nových úprav s tématikou Marsu.

Takže se vybavte a připravte se vyrazit na rudou planetu na mezihvězdnou volnou hru, jaká nemá obdoby. Soutěž je tvrdá, terén zrádný a odměny nadpozemské.