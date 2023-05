World of Warships se vrací již třetím rokem na Longest Night of Museums s dvoudenním živým streamem

Třetí ročník oceňované akce Longest Night of Museums nabízí u příležitosti Mezinárodního dne muzeí virtuální prohlídky 19 nejlepších námořních muzeí světa, panelové diskuse a exkluzivní interaktivní obsah na Twitchi.

Společnost Wargaming oznamuje návrat třetího ročníku své námořní historické přehlídky Longest Night of Museums. U příležitosti Mezinárodního dne muzeí nabídne 19 virtuálních prohlídek námořních muzeí a v rámci živého přenosu provede diváky po celém světě a nabídne informativní diskusní panely, setkání s otázkami a odpověďmi se speciálními hosty. V rámci livestreamové události, která začne 18. května v 10:00 UTC na Twitch kanálu World of Warships, se budou konat také interaktivní kvízy se speciálními herními cenami, o které bude možné se ucházet, a také spousta speciálního obsahu věnovaného akci Longest Night of Museums na Twitchi.

Třetí pokračování akce Longest Night of Museums je pokračováním mise World of Warships oslavovat a podporovat práci, kterou námořní muzea a památníky vykonávají pro zachování námořní historie. Akce Longest Night of Museums, která sdružuje 19 různých námořních muzeí z celého světa, začíná v roce 2023 v Chorvatsku s Technickým muzeem Nikoly Tesly a poté zavede diváky do Brazílie, Nizozemska a Chile. Na závěr večera se další prohlídky vydají do HMS Belfast ve Spojeném království, poté zamíří do Spojených států amerických, Austrálie a Jižní Koreje, kde se uskuteční závěrečná prohlídka v parku Hamsang.

"Jsme nesmírně hrdí na to, že se k nám Longest Night of Museums vrací již třetím rokem. To, co začalo jako způsob, jak zvýšit povědomí o problémech, kterým muselo mnoho muzeí čelit v době pandemie, se vyvinulo v oblíbený muzejní projekt," říká Marko Valentic, ředitel globálního rozvoje obchodu a komunikace ve společnosti Wargaming. "Jako největší digitální muzeum lodí World of Warships úzce spolupracuje s námořními muzei po celém světě, a to jak při uchovávání, tak při rozšiřování historického odkazu těchto lodí a lidí, kteří na nich sloužili. Jsme nadšeni, že se k nám připojilo tolik skvělých muzeí z celého světa a že můžeme s naší komunitou oslavit Mezinárodní den muzeí."

Vedle těchto virtuálních prohlídek s průvodcem bude součástí živého přenosu akce Nejdelší noc muzeí také speciální promítání dokumentárního filmu Surrender on the USS Missouri od mediálního partnera akce MagellanTV, po němž bude následovat diskuse s oceňovaným režisérem Timem Grayem, a diskusní panely v průběhu večera s Asociací historických námořních lodí a Institutem námořnictva Spojených států, který je dlouholetým partnerem akce. Hráči, kteří si livestream naladí na Twitchi, se mohou také zapojit, protože World of Warships bude v průběhu večera uvolňovat tři různé dropy herního obsahu zdarma. Vedle těchto dropů bude Nejdelší noc muzeí obsahovat také kvízy, v nichž budou k mání speciální herní ceny.

Při této příležitosti budou na webových stránkách muzeí a na sociálních sítích zveřejněny speciální bonusové kódy pro stávající i nové hráče.

World of Warships má největší sbírku historicky přesných lodí, které jsou k dispozici pro hraní, a je hrdá na to, že podporuje celosvětovou síť námořních muzeí a památkových objektů. Hra World of Warships nabízí více než 600 lodí a snaží se zajistit, aby většina z nich byla navržena s historickou přesností s využitím dokumentů a plánů z první poloviny 20. století. Od uvedení her World of Warships v roce 2015 a World of Warships: Legends v roce 2019 se ke komunitě nadšenců do námořních válek připojilo více než 50 milionů hráčů.

Nejdelší noc muzeí se koná 18. května od 12.00 do 5.30 19. května. Akci je možné sledovat zcela zdarma. Chcete-li sledovat celosvětové turné, navštivte: