World of Warships slaví osm let s dárky a novými loděmi

Vyplujte stylově s několika přídavky k výročí, zaplujte do loděnice pro stavbu torpédoborce Lüshun a vydejte se na moře se španělskými křižníky

Společnost Wargaming, vydavatel a vývojář námořní hry World of Warships, slaví osm let na širém moři! Při této příležitosti byla do hry přidána spousta jubilejního obsahu a bonusů. Kromě těchto oslav se hra World of Warships dočkala od verze 12.7 významných vylepšení a přepracování grafiky a zvuku ve hře a nyní přibyla i hra Airship Escort. Tato aktualizace také vítá návrat Arpeggia z modré oceli - Ars Nova- do hry, čtyři nové šarvátky, do kterých se můžete zapojit, a pokračující stavbu torpédoborce úrovně X v loděnici.

Osmé výročí - všichni na palubu

Aktualizace 12.8, která přichází osm let od vydání hry World of Warships, je připravena rozjet pořádnou párty. Začíná 14. září a hráči si mohou odemknout řadu odměn v podobě bonusů za bitevní výkon a slavnostních žetonů. Tyto žetony lze vyměnit za odměnu dle výběru hráče, mezi které patří kamufláže, slevy na lodě VIII. úrovně, francouzský křižník Bayard VIII. úrovně, kontejnery a superkontejnery a také řada běžných, speciálních a vzácných ekonomických bonusů. Narozeninové oslavy tím však nekončí, Válečné lodě vítají ve hře evropskou bitevní loď IX. úrovně Karl XIV Johan! Spolu s touto novou lodí přichází i určená stálá kamufláž, tři velitelé, každý s unikátním hlasovým projevem, a samozřejmě vlastní vlajka a nášivka.

Doprovod vzducholodí se dostává do náhodných bitev

Po dvou předchozích verzích jako samostatný bojový režim se do náhodných bitev dostává nový a vylepšený doprovod vzducholodí, který změní boj. Hráči, kteří jsou k dispozici ve formátu 12 na 12 pro lodě všech tříd od úrovně VII až po superlodě, budou navádět svou spojeneckou vzducholoď po pevně stanovené trase a porazit soupeřův tým v cíli nebo zničit jeho konvoj, aby získali vítězství. V této přepracované verzi tohoto režimu se na řadě map změnily trasy a body spawnu, přibyla řada nových ukazatelů rychlosti a polohy vzducholodí a nové odměny v ekonomice náhodných bitev.

Grafika

Španělské křižníky a Arpeggio z modré oceli se vrací

V závěru této aktualizace je zbrusu nový obsah, španělské křižníky opouštějí Early Access a stávají se dostupnými pro všechny hráče a Arpeggio of Blue Steel - Ars Nova- se vrací do vod válečných lodí, aby se znovu utkala s flotilou Fog. Verze 12.8 také vítá čtyři nové šarvátky, které probíhají s vlastními unikátními formáty rozdělení, a v loděnici pokračuje stavba panasijského torpédoborce Lüshun úrovně X. Tato aktualizace také přináší řadu oprav chyb, vylepšení a změn vyvážení napříč celou hrou.