World of Warships slaví pět let na Steamu

Společnost Wargaming slaví pět let od uvedení PC hry World of Warships na Steamu. Na oslavu tohoto výročí World of Warships nabízí možnost získat kredit pět dolarů na platformě Steam jen za to, že hru hrajete! Kromě toho World of Warships rozdává dva bezplatné balíčky DLC, pořádá maraton o permanentní kamufláž navrženou členem hráčské komunity. Získat můžete i kosmetické přípravky s motivem Steamu, které lze odemknout prostřednictvím misí.

Pět dolarů Bounty Challenge na palubě

V rámci této významné události rozdá World of Warships novým hráčům hry World of Warships kredit pět dolarů do služby Steam! Pro odemčení tohoto kreditu budou muset hráči kdykoli od 18. listopadu do 17. prosince získat ve hře achievement Warrior, který vyžaduje vyhrát 50 náhodných bitev, aby se tento achievement odemkl v herním klientu. Po ukončení výzvy s odměnami 17. prosince se hráčům, kteří úspěšně odemkli úspěch Warrior, do týdne do jejich peněženky ve službě Steam přičte kredit.

DLC, vše zdarma!

Kromě toho jsou ve hře Warships k dispozici dva bezplatné balíčky DLC v hodnotě 30 dolarů, a to Dreadnought Starter Pack a nová sada Steam Anniversary Party Kit. Ideální pro nové hráče, Dreadnought Starter Pack, obsahuje dvě prémiové lodě III. úrovně, jednu bitevní loď a jeden křižník, a také tři dny prémiového účtu, dva přístavní sloty, sedm Steam kamufláží a spoustu ekonomických bonusů.

Sada Steam Anniversary Party Kit je také plná obsahu. Tento balíček obsahuje kontejner Steam, pět kamufláží Steam, speciální záplatu Piece of Cake a přístup ke speciální misi, která hráčům umožní získat vlajku Steam a pět dalších kamufláží Steam.

Dokončete kamuflážní maraton

Na základě komunitní soutěže o návrh kamufláže bitevní lodi s motivem Steam, která proběhla v červnu, byl vybrán vítězný návrh, který bude nyní hráčům k dispozici v rámci speciálního maratonu misí! Design vytvořený Jav9th pro bitevní loď King George V lze odemknout spolu se spoustou dalších kamufláží, kreditů, ekonomických bonusů a superkontejneru v sedmi etapách maratonu. Mise lze plnit různými způsoby, včetně rvačky, operací a hodnocení, s loděmi a superloďmi od úrovně V-X.

Plnou parou vpřed pro řetězec misí Steam patche

Díky tomu všemu mají lodě Warships na oslavu pěti let ve službě Steam ještě několik dalších lahůdek! Hráči si také mohou odemknout další Steam kontejner a několik kamufláží prostřednictvím třídílného řetězce misí, než získají přístup ke speciální Steam záplatě a kosmetice na pozadí jako závěrečné odměně.