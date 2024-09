World of Warships slaví své 9. výročí na moři

Wargaming, vydavatel a vývojář přední světové námořní MMO hry World of Warships, se vydává na moře oslav, protože hra slaví devět let od svého vydání. K této příležitosti budou do hry přidány oslavné odměny, událost Aquatica Fair a nový přístav. Spolu s tímto výročním obsahem přijde i předběžný přístup k novým panamerickým bitevním lodím a nové sezóny rvaček a hodnocených bitev. World of Warships: Legends také představí novou kampaň, panevropské torpédoborce a sbírku Evropských námořnictev, které si hráči mohou užít.

Připojte se k oslavám 9. výročí World of Warships

Na oslavu devíti let na sedmi mořích představuje World of Warships řadu odměn, nový přístav Planeta Aquatica a další oslavný obsah. Do hry se vracejí Oslavné odměny, které hráčům umožní získat Oslavné tokeny, jež lze vyměnit za různé předměty, včetně amerického křižníku VIII. úrovně Rochester, řady kontejnerů, tokenů Aquatica pro nově zavedenou událost Aquatica Fair, spotřební ekonomické bonusy, nášivky a vlajky.

Bude také vydána nová puzzle kolekce, která bude obsahovat 60 dílků získaných z kontejnerů Battle of Paso de Patria. Po dokončení hráči obdrží jedinečného historického panamerického velitele Joaquima Marques Lisboa. Nakonec bude výročí doplněno událostí Aquatica Fair v Arzenálu, která nabídne nové položky k získání, speciální výroční denní odměny a výroční Event Pass, který odemkne další příležitosti pro hráče.

Začíná předběžný přístup k panamerickým bitevním lodím

Zbrusu nová linie panamerických bitevních lodí vplouvá do hry, nejprve v rámci předběžného přístupu. Hráči budou moci získat bitevní lodě Ipiranga, Los Andes a Libertad, každou vybavenou silnými hlavními děly a sekundárními zbraněmi, vylepšenou opravnou skupinou a bojovými pokyny, které pomohou zlepšit palebnou sílu lodí v bitvě.

Nové klanové bitvy, rvačky, francouzské torpédoborce

Aby se uvolnilo místo pro panamerické bitevní lodě, bude předchozí linie francouzských torpédoborců v předběžném přístupu nyní dostupná přes Technologický strom, což umožní všem hráčům přístup k lodím V. úrovně L'Adroit, VI. úrovně Duchaffault, VII. úrovně Le Hardi, VIII. úrovně L'Aventurier, IX. úrovně Orage a X. úrovně Cassard, které jsou vybaveny devastujícími torpédy způsobujícími obrovské škody. Spolu s torpédoborci přináší aktualizace také novou sezónu hodnocených bitev od 5. září, nové rvačky od 9. září a 27. sezónu klanových bitev od 11. září.

Kampaň Tempest of Renaissance a další obsah ve World of Warships: Legends

World of Warships: Legends také přináší spoustu nového obsahu pro hráče na konzolích a mobilních zařízeních od 9. září. V čele této aktualizace stojí zcela nová kampaň Tempest of Renaissance. Tato pětitýdenní výzva odmění hráče po dokončení italským křižníkem VIII. úrovně Michelangelo. Do předběžného přístupu vstoupí také nová linie silných a agilních panevropských torpédoborců, včetně lodí IV. úrovně Muavenet, V. úrovně Stord, VI. úrovně Grom a VII. úrovně Split.

Zářijová aktualizace obsahu také zahrnuje sbírku Evropských námořnictev, kde mohou hráči sbírat 12 karet z beden kolekce během kampaně Tempest of Renaissance a z dedikovaných misí. Po sesbírání všech dostupných karet budou hráči odměněni zbrusu novým panevropským torpédoborcem II. úrovně Orjen ve speciální permanentní kamufláži