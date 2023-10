World of Warships sponzoruje hráčům skutečné kapitánské zkoušky

Společnost Wargaming, vydavatel a vývojář špičkové námořní MMO hry World of Warships, si letošní Světový námořní den připomíná představením zcela nového programu výhod s názvem Captain's Club (Kapitánský klub).

Tento jedinečný program odměn, který je k dispozici všem aktivním majitelům účtů ve hře World of Warships, odemyká truhlu s pokladem odměn, slev a bonusů, na které je možné dosáhnout. Při příležitosti debutu programu výhod tohoto klubu nabízí World of Warships hráčům jedinečnou příležitost proměnit své herní kapitánství ve skutečnost.

Soutěž pro ty, kteří jsou povoláni ke kapitánství

Letošní Světový námořní den přinese štěstí třem hráčům World of Warships, kteří budou vybráni, aby získali vlastní lodní vzdělání a licenci na škole dle vlastního výběru, přičemž společnost Wargaming jim uhradí až 3 000 USD. Hráči, kteří mají o soutěž zájem, se mohou přihlásit komentářem, proč mají zájem stát se skutečným kapitánem, na propagačním videu Captain's Club sdíleném na oficiálním YouTube World of Warships.

K mání je toho ještě víc, protože v rámci oslav uvedení hry World of Warships na trh budou vydávány tajemné kapky na Twitchi. Aby měli hráči šanci vyhrát, mohou si naladit stream World of Warships na Twitchi ve stanovených termínech pro svá území, mezi které patří 29. září pro Evropu, 4. října pro Severní Ameriku a 11. října pro Asii a Tichomoří.

Příjemnější herní zážitek

Program výhod Kapitánský klub odemyká odměny, slevy, prodloužené zkušební verze a ceny od mnoha značek výhradně pro hráče World of Warships. Mezi zahrnuté partnery patří GoPro, Windscribe, Gamivo a další se ke klubu připojí později.

Zapojení do tohoto programu je jednoduché a přímočaré. Jediným kritériem pro členství je mít účet ve hře World of Warships a dokončit jednu bitvu za posledních 30 dní. Odtud si hráči mohou procházet hloubku exkluzivních nabídek a výhodných nabídek napříč celou řadou, včetně slev, bonusových nabídek, poukázek a prodloužených zkušebních verzí služeb, jako je například tříměsíční předplatné GoPro Quik zdarma nebo 29% sleva na VPN Windscribe Pro na rok.

About World of Warships

World of Warships je bezplatná historická online bojová hra pro PC od společnosti Wargaming. Díky obrovské flotile nejznámějších válečných plavidel, zahrnující pět různých tříd lodí a strategicky navrženému prostředí, poskytuje World of Warships dokonalý zážitek z námořní války, vhodný pro každého. Díky své největší sbírce historicky přesných lodí, které jsou k dispozici pro hraní, se World of Warships pyšní statusem digitálního muzea lodí a ústředního bodu pro milovníky námořní historie. Pravidelně přidává nový tematický obsah a inovativní herní režimy, které široké hráčské základně poskytují rozmanitou a vzrušující hratelnost.

One frančíza - vice platforem

Po úspěšném uvedení hry World of Warships na PC byla její jedinečná hratelnost a design upravena tak, aby přinesla bezplatné masivní námořní bitvy i na další platformy v podobě World of Warships: Legends na PlayStation a Xbox a World of Warships Blitz na mobilních zařízeních se systémem iOS a Android.

Oficiální webové stránky: http://www.worldofwarships.eu