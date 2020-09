Xbox Series S oficiálně představen, bude útočit nízkou cenou

Dnešní noc přinesla únik informací o připravované herní konzoli Xbox Series S. Microsoft na to reagoval oficiálním oznámením i potvrzením ceny.

Není žádným tajemstvím, že Microsoft plánuje uvést na trh hned dvě herní konzole. Dražší Xbox Series X představuje to nejlepší, čím lze masově dostupnou konzoli aktuálně vybavit. O nástupci Xboxu One X toho víme relativně dost. Například výkon okolo 12 TFLOPS. Grafický i procesorový čip vyrobí AMD podobně, jako v případě Playstationu 5. Nové úniky nastínily i cenovku. Ta se má zastavit na částce 499 dolarů, tedy lehce přes 11 tisíc Kč. Dle mnoha zdrojů se vydání konzole plánuje na 10. listopad.

Nyní k nové, oficiálně představené konzoli jménem Xbox Series S. Zařazení této konzole kopíruje víceméně aktuální stav Xboxu One X a S. Xbox Series S bude méně výkonnou dostupnější variantou Xboxu Series X. Cenovka je v tomto případě již zcela oficiální, totiž 299 dolarů. V přímém přepočtu jde o 6 700 Kč.

Xbox Series S má být nejmenší Microsoftem vyrobenou konzolí vůbec. Přijde o blu-ray mechaniku a hry do ní proto budete muset výhradně stahovat. Microsoft proto i tuto levnější konzoli vybavil 512GB SSD. Výkonnostně se Xbox Series S přiblíží aktuálnímu Xboxu One X. Nejde tedy z tohoto hlediska o velký posun. Počítat ovšem musíme s podporou nových technologií. Microsoft zmiňuje například ray-tracing a škálování do 4K rozlišení. Toho Xbox Series S nejspíše dosáhne, ale pro hraní se spíše počítá s QHD rozlišením, které je napůl cesty mezi Full HD a 4K. Zde počet snímků za sekundu u většiny titulů dosáhne hodnoty 120.

Xbox Series S by rovněž měl vyjít 10. listopadu. V obou případech se nejedná o oficiální termíny vydání. Stejně tak cenovka Xboxu Series X zatím nebyla potvrzena. Nicméně všechny tyto informace byly potvrzeny dle webu Windowscentral vícero zdroji. Zatím není oficiálně známá dostupnost a cenovka na českém trhu.