Zahrajte si za krvežíznivého žraloka v nové hře zdarma od Epic Games Store

Epic nově nabízí zajímavý a velmi krvavý titul Maneater, kde si zahrajete za žraloka, který rozhodně nehodlá žít v míru s okolím.

V titulu Maneater začnete jako malý žralok, který se pokouší přežít nástrahy oceánu. Kromě obyvatel podvodního světa se budete muset vypořádat i s lidmi, abyste mohli přežít.

Maneater kombinuje prvky průzkumu, přežití a RPG. Svého žraloka tak budete neustále vylepšovat, aby byl vždy o krok před svojí kořistí.

Hra z roku 2022 nabízí originální koncept pro dospělejší hráče. Kromě krve totiž dojde i na střelné zbraně a výbušniny. Velkého žraloka se zkrátka jen tak nezbavíte.

Titul bude dostupný zdarma do příštího čtvrtka na Epic Games Store. Pokud si do té doby hru přidáte do knihovny, zůstane vám. Následně si zdarma zahrajeme Supraland.