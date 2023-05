Zaposlouchej se do virtuálního světa s LAMAX Heroes Defender1

Za málo peněz hodně muziky. Přesně takhle lze popsat herní headset LAMAX Heroes Defender1, který přináší do nižší třídy sluchátek pohodlí a kvalitní zvuk z vyšších řad. Odladěné 40mm drivery, poctivé basy a praktické příslušenství v balení potěší každého hráče.

Kategorie headsetů za necelou tisícovku je procpaná modely s kompletně plastovou konstrukcí, nepohodlnými náušníky a plochým zvukem. Těžko se zde nachází model, který by se kombinací vlastností aspoň trochu přiblížil sluchátkám střední třídy. LAMAX to ovšem dokázal s modelem Heroes Defender1.

Konstrukce headsetu Heroes Defender1 může někomu přijít povědomá. U hlavového mostu a náušníků byl totiž zvolen léty ověřený koncept, který většina hráčů zná z dražších modelů. Konstrukce kombinuje pevnost a pružnost kovového skeletu a pohodlné polstrování.

V hlavovém mostě nalezneme vysouvatelnou kovovou konstrukci, která se přímo napojuje na velké pohodlné náušníky. Velikost sluchátek si tak můžete lehce upravit a pružné výztuhy zaručí, že vám headset skvěle padne na hlavu. K maximálnímu pohodlí dopomáhá také polstrování na samotných mušlích. Sluchátka vás izolují od okolí a vy se tak můžete plně soustředit na hru.

Audio zážitek zprostředkují 40mm drivery doplněné o technologii LAMAX BeatBass®. Důraz je tak kladen zejména na basy, což hráči jistě ocení. Díky vyšperkovanému zvukovému podání uslyšíte každého nepřítele jasně a zřetelně. Ostatně právě skrze audio můžete získat výhodu nad soupeřem v téměř jakékoliv hře. Stačí, když jasně a zřetelně uslyšíte kroky nebo střelbu.

Samozřejmě díky kabelovému připojení nechybí minimální odezva. Latence je největší oponent každého hráče, jelikož i milisekundy mohou rozhodnout o tom, zda vašeho protivníka pošlete k zemi.

Když už je řeč o zvuku, ovládání hlasitosti naleznete na samotném kabelu. Praktické řešení, kde není třeba vymýšlet složitosti. Obdobně na to výrobce šel u mikrofonu. Ten samozřejmě skvěle zachytí váš hlas, aby spoluhráči rozuměli na první dobrou. Jeho úhel můžete snadno upravit. A co když ho nepotřebujete? Tak ho prostě odpojíte. Sluchátka tak můžete nosit i venku, kde by vám mikrofon nejspíše překážel.

LAMAX Heroes Defender1 totiž připojíte prakticky ke všemu. Není nad jednoduché připojení skrze 3,5mm audio jack. Kompatibilita je zajištěná s počítačem, konzolemi Xbox, PlayStation, Macbooky i telefony. Potřebujete rozdělit combo jack na dva? V tom případě naleznete v balení praktickou rozdvojku.

Nechybí ani LED podsvícení laděné do světle modré barvy. Skvěle se doplňuje se stejně barevným prošíváním a kovovými prvky. LAMAX sladil sluchátka do posledního detailu.

LAMAX Heroes Defender1 vás vyjdou na 799 korun, což je za kvalitní headset opravdu slušná cena. Za tuto částku získáte pohodlná sluchátka, která nabízejí velmi dobré zvukové podání, plné basy a praktické příslušenství.