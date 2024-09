Želvy Ninja se poprvé dostávají do World of Warships v historické spolupráci

Wargaming, vydavatel a vývojář přední námořní MMO hry World of Warships, přináší do hry kanály a surfování díky své vůbec první spolupráci se Želvami Ninja. Od 25. září do 10. října budou mít hráči přístup k široké škále balíčků, vybavených veliteli, skiny, kamuflážemi, vlajkami a dalším obsahem inspirovaným populárními bratry bojujícími proti zločinu.

Oblékněte se s legendárními Želvami Ninja

Cowabunga! Na oslavu crossoveru Želv Ninja do World of Warships bude od 25. září dostupný široký obsah. Zahrnuty budou dva skiny v různých balíčcích - skin "Turtle Lair" pro italský křižník Tier X Napoli a skin "Shredder Team" pro německou bitevní loď Tier X Schlieffen. Navíc budou dostupné dvě nové kamufláže, jedna inspirovaná Želvami a druhá padouchy, které bude možné použít na všechny lodě.

V duchu pravé síly Želv přichází také šest slavných hrdinů a padouchů z této franšízy jako velitelé, připravení vést válečné lodě k vítězství. Zahrnuti jsou Leonardo pro Itálii, Raphael pro USA, Donatello pro Evropu, Michelangelo pro Pan-Ameriku, Shredder pro Japonsko a nakonec Krang pro Německo. To vše přichází spolu s pěti novými vlajkami, novou nášivkou dostupnou prostřednictvím řetězce misí a prémiovými kontejnery "Pizza Time", které mohou hráče překvapit jednou z nových tematických položek.

Shell-tastické balíčky Želv Ninja dorazily do obchodu

Na oslavu příchodu těchto světově proslulých hrdinů budou ve World of Warships dostupné tři nové balíčky, které si hráči mohou zakoupit. Balíček "Commanders Pack" přináší všech šest velitelů inspirovaných oblíbenými postavami Želv Ninja, které mohou hráči vzít do boje. Balíčky "Factions Bundles" dávají hráčům možnost vybrat si stranu a zvolit buď hrdiny, nebo padouchy, čímž odemknou velitele a kamufláže pro svou zvolenou frakci.

Nakonec "Ultimate Bundle" obsahuje veškerý nový obsah Želv Ninja, který hráči mohou využít v boji, včetně bonusových pamětních vlajek a nášivky, které si hráči mohou vystavit.