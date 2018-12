Zkušení tvůrci her na hrdiny představili lákavou sci-fi novinku, vyjde příští rok

Mají za sebou Fallout: New Vegas, Tyranny či třeba sérii Pillars of Eternity a nyní připravují zbrusu nové The Outer Worlds. Studio Obsidian odhalilo novinku pro všechny fanoušky pravých her na hrdiny.

Povedených a velkých her na hrdiny (označovaných v zahraničí jako RPG) nevychází poslední dobou tolik, byť spousta akčních her si z nich půjčuje oblíbené prvky, jako je třeba vývoj postavy nebo zbraně s různými statistikami.

Fanoušci "pravých” RPG se ale mají nově na co těšit. Studio Obsidian Entertainment, které má za sebou Fallout: New Vegas, Tyranny a řadu dalších her tohoto žánru totiž oznámilo nové The Outer Worlds a rovnou přidalo i dlouhý trailer.

Hra nás vezme do rozlehlého sci-fi světa plného různých frakcí a také monster. Konkrétně zavítáme na nejvzdálenější lidskou kolonii a naše rozhodnutí v průběhu budou mít velký vliv nejen na závěrečný konec, ale také třeba na osudy našich spolubojovníků.

The Outer Worlds je v plánu pro počítače a herní konzole PlayStation 4 a Xbox One.