Pozvěte do zahrady užitečné pomocníky

Na první dojem jen zeleň, ale při bližším pohledu je v hustých větvích a listech slyšet pobíhání, šelestění, cvrlikání a mlaskání. Místo postřiku bio insekticidem lze v souladu s přírodou zvolit pohodlnější cestu. Než se škůdci příliš rozšíří, přilákejte včas neškodné pracanty a nechte je dělat to, co umí nejlépe.

Vlastnoručně vypěstovaná a sklizená úroda chutná nejlépe, ať už je z domácí zahrady, balkonu, komunitní zahrady či pronajatého pozemku. Dobrý pocit a radost z vlastní bio zeleniny, ovoce či bylinek nemusí být nutně vykoupen utrpením při pohledu na malé ale zákeřné protivníky, jež ničí rostliny. Na každého záškodníka se totiž najde bojovník, který ho rád zlikviduje.

Vítejte doma

Keře a živé ploty nejsou pouze ohraničením pozemku, ochranou proti cizím pohledům a větru. Posilují ekologickou rovnováhu a poskytují životní prostor mnoha užitečným živočichům. Ti zde mohou najít potravu, ochranu a domov. Užitek z toho pak mají i majitelé zahrady. "Ježci pomáhají likvidovat šneky, pavouci zde nacházejí bezpočet míst pro svá hnízda a mohou si být jisti pořádnou kořistí, červenky se starají o dobrou náladu na zahradě. Kdo by chtěl ve svých keřích a živém plotu najít co nejvíce druhů pomocníků, měl by na to dbát již při výběru dřevin," radí David Benda, odborník z oddělení zahrady v projektových marketech Hornbach.

Rostliny pro živé ploty by měly být robustní, snadno udržovatelné a husté. V zásadě platí, že čím větší množství domáckých dřevin a přirozenější růst, tím větší je rozmanitost druhů malých pracantů. Před údržbovým řezem je vždy nutné překontrolovat, zda právě nehnízdí ptáci. Kosi, červenky a další rádi využívají keře i živé ploty pro stavbu hnízd, ale také jako vyhlídku. Hmyz v keřích jim navíc slouží jako blízký zdroj potravy.

Přírodní ochrana

K nejrozšířenějším záškodníkům patří různé druhy mšic. S těmi si snadno poradí robustní pracovníci jako larvy zlatoočky nebo slunéčko sedmitečné. "Molice skleníková - milovnice rajčat a okurek - je noční můrou všech skleníků. Bez chemie se těchto neřádů efektivně zbavíte pomocí lumkovitých a čmelíkovců. Hlístice jsou velkými bojovníky nejen proti smutnicovitím, jež mají na svědomí mnoho mladých sazenic, ale i proti obávanému lalokonosci, usazenému na bobkovišni lékařské," vysvětluje specialista z Hornbachu.

Jemná ale kvalitní péče

Biologické přípravky fungují nejen jako prevence. Účinné mikroorganizmy zlepšují vitalitu a příjem živin rostlin. "Přírodní hnojivo, které zeleň trvale zásobuje živinami a podporuje úrodnost půdy, prospěje jak úrodě, tak i zemině, aby nebyla po sezoně tolik vyčerpaná. Pravidelné hnojení a starání se o trávník je důležité i proto, aby se nešířil nežádoucí plevel, který je odolnější než tráva," upozorňuje David Benda. Komplexní péče o trávník zahrnuje rovněž ochranu před plísněmi a dalšími nežádoucími organizmy, které trávě škodí, nebo jsou nepříjemné pro člověka. Může však být i plevel na zahradě vítaný? Některý bezpochyby ano. Kopřivami se krmí mnoho housenek, bršlice kozí noha je hmyzí oázou a orsej jarní se svými četnými žlutými kvítky dodává bohaté množství nektaru včelám, čmelákům i motýlům.

Založení pastvy pro včely

Vzhledem k tomu, že včelky jsou v dnešní době v ohrožení, je o to důležitější vytvářet pro ně životní prostor a zajistit jim potravu. Pokud to možnosti dovolí, ideálním řešením je založení včelí pastvy na vlastní zahradě. Pro tento účel se hodí mnoho keřů, růže, stromy, trvalky i zelenina a bylinky. Včelí barevné vidění je odlišné od toho lidského, a díky tomu včelky preferují jiné druhy květin, než bychom předpokládali. Například červené růže pro ně zdaleka nejsou tak atraktivní jako třeba žluté slunečnice nebo modré levandule. "Nabídka květů by měla existovat od jara až do podzimu. Za včelám přátelské se považují zejména rostliny, které mají květy s velkým množstvím pylu a produkují hodně nektaru. Jednoduché divoké tvary květů nabízí více potravy než plné vyšlechtěné odrůdy. A bezpodmínečně se musíte vzdát používání pesticidů," zdůrazňuje odborník z Hornbachu.

K založení včelí pastvy je nejlepší doba od března do května. Pro květiny je třeba zvolit slunečné prostředí, včeličky totiž milují slunce. Půda by měla být chudá na živiny, zbavena trávy, dobře nakypřena a dostatečně propustná. Čím skrovnější půda, tím snadnější je květinovou louku uchovat. Zhutněné druhy zeminy by se měly důkladně rozvolnit do větší hloubky, přičemž lze vrchní vrstvu smíchat s pískem nebo jemným štěrkem. Obecně platí, že není nutné použít kompost ani jiná hnojiva. Když se semínka smíchají s pískem, snadněji se rozsévají. Stačí mírně přitlačit, přikrýt zeminou a opatrně zhutnit válcem. Je potřeba je dobře zalít, ocení mírnou vlhkost.

Louka versus trávník

Pastva pro včely se udržuje snadněji než klasický zelený trávník. "Aby květiny vytvořily ještě hustší koberec květů, mělo by se poprvé sekat po zhruba deseti týdnech. V prvním roce je ideální posekat dvakrát až třikrát, potom postačí pouze jednou za rok," dodává na závěr David Benda. Bez pilných včeliček je život na naší planetě nepředstavitelný. Pestrost a různorodost kvetoucích rostlin přitahuje nejen včely, ale nakrmí se tam i motýli či čmeláci, a mnoho dalšího hmyzu tam nachází svůj životní prostor. Malá zvířata, jako například ježci a ptáci, se při lovu také rády schovávají mezi trávou a stonky.