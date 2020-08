Překvapivý původ zásnubního prstenu!

Dnes je zásnubní prsten považován za symbol lásky, úcty a věrnosti. Nebylo tomu tak, ale vždy. Historie zásnubních prstenů je ve skutečnosti velmi překvapivá. To, co dnes pro nás představuje lásku, nebylo ve starověku nic víc než jen označení vlastnictví. Velká romantika to není, že? Naštěstí se však časy změnily! Netoužíte vědět, co vlastně váš prstýnek z lásky znamená, než zveřejníte post na instagramu #zasnoubena?

3 maličkosti, které byste měly vědět o zásnubních prstenech:

• Pochází z Říma, kde byl znakem vlastnictví

• Původně nebyly zdobené drahokamy

• Diamanty a kameny získaly na oblíbenosti až ve 20 století

Starobylý symbol "vlastnictví"

Tak jako známe původ mnohých zvyků a tradic, můžeme vystopovat i historii zásnubních prstenů. Tedy ne snad přímo my, ale Gemologický institut Ameriky, který zjistil, že pochází ze Starého Říma, v období před našim letopočtem. Zde ženy nosily kroužky ze slonoviny, pazourku, kostí, mědí a železa, aby tak stvrdily obchodní smlouvu, anebo potvrdily vzájemnou lásku a poslušnost.

Zlaté prsteny byly později nalezeny v troskách Pompejí, což jen poukazuje na oblíbenost lesklého kovu v dané době. Římané byli také příznivci vlastnění dvou zásnubních prstenů. Jeden ze železa nosili doma a druhý ze zlata pak na veřejnosti. Když budete chtít mít prsteny dva, prostě se vymluvte na tradici Římanů.

Znak manželství

Do roku 858 neměl zásnubní prsten oficiální význam. Až Papež Mikuláš I. prohlásil, že zásnubní prsten ze zlata představoval úmysl muže oženit se. Diamanty se na prstenech poprvé objevily až v roce 1477, kdy rakouský arcivévoda Maximilián I. Habsburský požádal o ruku Marii Burgundskou. Prsten tehdy představoval dlouhé a úzké diamanty usazené ve tvaru "M".

Třpyt diamantů!

Přestože vévoda navrhnul jako první diamantový prsten, trend se z takového zdobení stal až bezmála o 500 let později, přesněji od roku 1947. Tehdy britská společnost De Beers těžící diamanty v jižní Africe zahájila reklamní kampaň. S pomocí hollywoodských hvězd a hesla "DIAMOND IS FOREVER" (Diamant je navždy), získaly tyto zásnubní prsteny obrovskou popularitu! "Není se čemu divit. Diamanty jsou nejdokonalejší kameny na Zemi a dokonale dokážou podtrhnout krásu ženy. Ty je pro to pochopitelně milují," komentuje oblíbenost šperků s diamanty Kubíček ze společnosti BRILAS.

Poslední žhavé trendy

"V posledních letech přibývá odvážných budoucích nevěst, které touží po barevnější kombinaci. Volí buď různé barvy kovu, ale nebojí se sáhnout i po jiné barevnosti zirkonů či jiných kamenech např. tanzanitech, které mají podmanivě temnou modrou barvu," komentuje trendy Kubíček ze společnosti BRILAS. Když princ William požádal o ruku Kate Middletone, vybral ohromující safírový zásnubní prsten. Právě ten je podobný prstenu MEGAN BRILAS.

Tolik o původu zásnubního prstenu. Až bude někdo vtipkovat, že prstýnky jsou jako malá pouta, budete vědět, že není daleko od pravdy.