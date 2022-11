Přemýšlíte nad chytrou domácností? Jděte do toho! Usnadní vám každodenní život a ušetří peníze

Téma zdražování energií číhá na každém rohu a nikomu není příjemné to řešit, natož pak platit vysoké částky. Spousta domácností se tak snaží najít jakýkoliv způsob, jak ušetřit. Je třeba začít konat. Jak? S chytrou domácností! Jedna investice vám může časem ušetřit až tisíce, a to například díky automatickému vypínání zásuvek nebo regulací vytápění.

Za chytrou domácnost můžeme označit takovou, ve které se objevují dálkově ovladatelná zařízení. Většinou jde o zařízení, která používáme na denní bázi jako je osvícení, topení nebo různé spotřebiče. Záleží na majiteli, jak moc chytrou domácnost chce a jaký je jeho cíl. Existují dva způsoby zavedení smart domácnosti i u vás. První způsob spočívá v pořízení smart produktů a druhý v investici do chytrého elektrorozvaděče, přičemž to využijí zejména ti, kteří zrovna rekonstruují nebo staví dům. Vyplatí se to navíc jen v případě, že opravdu chcete vychytávky chytré domácnosti využívat naplno, jinak by šlo o vyhozené peníze. Jestliže se tedy spokojíte s ovládáním pouze jednoho, dvou spotřebičů nebo zařízení, není třeba řešit elektrorozvaděč. Rozdíly spočívají pouze v tom, jak moc chcete, aby vám chytrá domácnost zasahovala do života.

Jaké jsou výhody chytré domácnosti? Je jich hned několik

Ovládání osvětlení, spotřebičů nebo například vytahování žaluzií v každém pokoj, i když jste mimo domov není už žádné sci-fi. Je to realita, kterou můžete mít i vy. Jednotlivé místnosti můžete individuálně vytápět či ochlazovat, a to i s nastavením časovače. Pomocí kamer uvidíte, co se doma děje, což je výhodné v případě, že máte doma děti či nějakého mazlíčka. Většina technologií pak má i možnost monitorování spotřeby energií a dalších bezpečnostních funkcí. Tohle všechno zvládnete z pohodlí vašeho telefonu, ať jste kdekoli.

Pořídit si můžete prakticky cokoli

Mezi hity chytré domácnosti patří žárovky, LED pásky a také elektrické zásuvky. Ty, kromě vypnutí mohou také měřit spotřebu energie. Mezi další oblíbené kousky patří nejrůznější čidla pro rozpoznání otevření oken či dveří, senzory pohybu, termostaty, teploměry, robotické vysavače nebo i požární hlásiče. Jednotlivé produkty ovládáte skrze Wi-Fi, jiné zase přes prostředníka - tzv. Bridge. "V posledních dvou letech registrujeme zvýšenou poptávku po iQtech chytrých zásuvkách, následně se přidaly i produkty pro podlahové vytápění. Konkrétně zásuvky iQtech fungují přes mobilní aplikaci, kde můžete nastavovat například libovolně čas vypnutí a zapnutí" uvádí David Fuchs z firmy Agora DMT, která v Česku distribuuje elektroniku značek Honeywell nebo Philips.

Ušetřit peníze není problém

Největším benefitem je samozřejmě úspora nákladů na domácnost, což je v současné době poměrně důležitý faktor. "Kromě dálkového vypínání a zapínání umí chytré zásuvky také monitorovat spotřebu energie a je zároveň možné nastavit automatizaci, kdy zásuvka automaticky vypne spotřebič v daný čas nebo za daných podmínek. Pokud si například čtete před spaním a zapomínáte vypínat noční lampu, je možné chytrou zásuvku nastavit, aby sama vypnula lampu hodinu po jejím zapnutí," říká Daniela Chovancová, tisková mluvčí Alza.cz.

Díky aplikacím na mobilu tak budete mít naprostý přehled o tom, co kde vám v domě běží a popřípadě můžete daný spotřebič vypnout, což pomůže ušetřit náklady na energie.

Domácí mazlíček pod kontrolou

Se čtyřnohými chlupáči je většinou radost, ale občas také starost. Jestliže jste mimo domov, kde máte svého miláčka, určitě se přistihnete, že vám myšlenky zabloudí směrem k domovu. Jak mít přehled? Odpovědí je opět chytrá domácnost, díky které se snadno ujistíte, že váš pejsek spokojeně spinká nebo že se vaše kočka netoulá, kde nemá. "Pořiďte si třeba interaktivní kamery, které fungují jako "chůvička", díky které chlupáče svým hlasem zklidníte. Využít můžete také chytrý dávkovač vody nebo granulí od iQtech, aby vaše zvířátko mělo vždy přísun k čerstvé vodě a jídlu," doplňuje Fuchs.