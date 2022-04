Přivítejte s nadcházejícím jarem i své nové já

Jaro je jakýmsi pomyslným začátkem něčeho nového a za jeho oslavu jsou považovány Velikonoce. Restart organismu si v podobě tradičního půstu ordinovali již naši předci. Taková očista není od věci ani dnes, probuďte tělo ze zimního spánku a nastartujte ho odlehčeným jídelníčkem a pořádnou náloží vitaminů. A pamatujte, ačkoliv jaro k očistnému restartu přímo vybízí, skutečně vám tělo poděkuje, budete-li jej dodržovat dlouhodobě. Náš organismus se totiž s toxiny vypořádává po celý rok bez ohledu na období.

Pár tipů na to, jak nastartovat po zimě nejen tělo

Termín, na který Velikonoce připadají, je pohyblivý a stejně tak i období tradičního čtyřicetidenního půstu, jenž Velikonocům předchází. Nenechte se zmást, nejedná se o žádnou hladovku, ale pouze o alespoň dočasné vyřazení některých potravin z jídelníčku. Dříve šlo zpravidla o vše pocházející od teplokrevných zvířat, tedy maso, mléko, vejce, sádlo apod. Omezení se kvůli očistě ducha týkala samozřejmě i alkoholu, tabáku a zábavy. Dnes tuto formu půstu dodržují spíše jen praktikující věřící, zatímco v moderním pojetí se jedná o očistné či detoxikační kúry.

Každé odlehčení se počítá

Pokud si netroufáte na velké změny v jídelníčku, začněte odlehčovacími dny. Čerstvé a syrové plodiny mají vždy přednost a takové ovocné a zeleninové šťávy dokážou doslova zázraky. Bioaktivní látky se z nich dostanou do oběhu mnohem rychleji. Nejlépe uděláte, když zařadíte smoothie do jídelníčku trvale a dáte si svou pravidelnou dávku vitaminů alespoň obden.

Ať už se jedná o čisté šťávy, nebo smoothies, vždy je lepší připravovat je těsně před konzumací, s moderními pomocníky, které najdete na Heurece už od pár set korun, půjde příprava jedna dvě. Totiž v případě, že budou nápoje déle stát, vitaminy a enzymy začnou pomalu ubývat. S vyhledáním toho správného přístroje i přísad pro výrobu smoothie, jako jsou chia semínka či různé superpotraviny a koření, vám pomůže nákupní rádce. U přírodních nápojů dávejte přednost zeleninovým, případně ovocným s větší příměsí zeleniny, neboť čistě ovocné šťávy obsahují velké množství fruktózy. Prim přitom hraje listová zelenina, která je bohatá na chlorofyl, a vedle nešlápnete ani s mořskými řasami. Navíc tyto suroviny dodají vašim nápojům zcela jiný rozměr. Zároveň vždy platí, že je dobré dělat smoothie z celých plodů, tedy včetně slupky, která obsahuje tolik důležitou vlákninu.

Zaměřeno na játra

Podle čínské medicíny souvisí každé roční období s jinými tělesnými orgány, které je v danou dobu dobré posilovat. Jaro je spjato s játry a žlučníkem. Právě játra jsou takovou čističkou našeho těla, která běží v režimu 24/7. Náš životní styl jim dává pořádně zabrat, proto bychom se při detoxikaci měli zaměřit právě na tento orgán. Pomůže jim zařazení ostropestřce mariánského, kurkumy či červené řepy. Nevíte-li si příliš rady s výběrem různých doplňků stravy či bylinek, podívejte se na stránky nákupního rádce Heureka, kde stačí zadat například chlorella či ostropestřec, a ihned uvidíte srovnání nejrůznějších produktů včetně toho, zda a jak byly hodnoceny uživateli. Nutno také připomenout omezení soli a zaměření se na pitný režim. Naše babičky si dopřávaly čaj z kopřiv, který krásně pročistí. Klasickou kávu zkuste nahradit pampeliškovou, je lahodná, bez kofeinu a posiluje játra a ledviny.

Barevné a voňavé Velikonoce

Po očistném režimu se pak na Velikonoce můžete odměnit pořádnými dobrotami. Tradiční mazance, jidášky a beránky doplňují slané pochoutky v podobě nádivky nebo specialit z vajec. I když ty přijdou spíše na pořad dne těsně po Velikonocích, když přemýšlíme, co s nimi. Vyheurekujte si pomocníky na pečení, ať už formy či vykrajovátka, nebo třeba kuchařky. Nemusíte přitom zůstat jen u staré dobré klasiky, sáhněte i po netradičních formičkách. A co by to bylo za svátky jara bez veselých dekorací v podobě fešáckých zajíčků, žlutých kuřátek nebo kreativně zdobených kraslic. Čerstvé tulipány, narcisky a zelené osení už jen dokonale doladí atmosféru, vše provoní a rozzáří. Nákupní rádce přináší inspirace včetně nejrůznějších tipů, triků a zvyků. Stačí si vše projít a pak už se jen těšit na Velikonoce.