Přivolejte si jaro do svých domovů pomocí fototapet

Mrazivé a pochmurné zimní dny brzy vystřídá slunce a rozkvetlá příroda. Dřív, než se tak stane, vneste už teď do svých domovů pozitivní energii, kterou jaro přináší a nechte ji trvale působit po celý rok. Odborník z Hornbachu poradí, jak snadno instalovat fototapetu na zeď a oživit tak svůj interiér.

Fototapeta

Za fototapety na zeď mohou být považovány velkoplošné obrazové tapety, které v sobě zahrnují určitý motiv či design. "Fototapety jsou stále populárnějším způsobem pro zvelebení zdí interiéru i díky svým rozmanitým barvám a živým vzorům," říká Tadeáš Tenkl, odborník z oddělení tapet a dekorací v projektových marketech Hornbach. Rozkvetlé květiny, zářící slunce, probouzející se příroda, obrostlé stromy, zelenající se tráva a mnoho dalších motivů lze snadno pomocí fototapet aplikovat do vašeho interiéru a navodit tak příjemné pocity i atmosféru každý den po celý rok. "Fototapety se navíc dají využít i k optickému zvětšení bytu, kde vytvoří dojem opravdového pohledu do vybraného prostředí," doplňuje Tadeáš Tenkl. Hodí se do obývacího pokoje, pracovny i jídelního koutu či kuchyně.

Typy fototapet a jejich lepení

Na trhu jsou dva druhy fototapet - papírové a vliesové. Pro oba druhy fototapet je při lepení nutné zajistit pokojovou teplotu kolem 20 stupňů Celsia a vyhnout se průvanu. Pro vyrovnání tapety je dobré jí několik dní před lepením rozbalit. Standardně bývá u fototapet přibalené rovněž i speciální lepidlo. "Ve dvou se to lépe táhne a platí to i v tomto případě. Váš parťák nebude jen podavač nářadí a takzvaná psychická podpora, ale především nepostradatelná součást při instalaci tapety, na kterou jeden pár rukou jednoduše nestačí. Mimo fototapety a krycí folie na zem bude potřeba kbelík, pravítko, zalamovací nůž, vodováha, tlakový válec, štětec a stěrka na přebytečné lepidlo. Fototapetu lze snadno instalovat v pár krocích, které vás zaručeně dovedou ke kýženému výsledku," upřesňuje odborník Tadeáš Tenkl.