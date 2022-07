Proč sexuální touha roste s příchodem léta?

Náš sexuální apetit se v průběhu roku proměňuje. Ovlivňují ho nejen klasičtí zabijáci libida, jako je stres, únava nebo problémy ve vztahu, ale také počasí a roční období. Není náhodou, že jakmile vysvitne slunce a nastanou dlouhé světlé dny, začneme se cítit lépe, sebevědoměji a při chuti.

Ještě než se pustíme do letních radovánek, pojďme si vysvětlit, co je vlastně libido. Všeobecně označuje sexuální touhu, energii, pohlavní pud. Svůj prapůvod má v psychoanalytických teoriích Sigmunda Freuda či Carla Gustava Junga. Naše libido, tedy sexuální apetit, řídí hormony (testosteron, estrogen a progesteron), které produkují nadledvinky, vaječníky či varlata. Na výši hladiny hormonů v našem těle má vliv nejen náš věk, ale i prostředí, psychika a roční období.

Za vším hledej mysl

"Letní měsíce jsou celkově částí roku, kdy máme víc chuti na sex. Cítíme se totiž uvolnění nejen díky prázdninám a dovoleným, ale také nás ovlivňuje čas strávený na čerstvém vzduchu a slunci. Způsobuje totiž zvýšení hladiny hormonu serotoninu - důležitého neurotransmiteru, který umožňuje prožívat příjemné pocity a vzrušení," říká Michal Večeřa z e-shopu pro zdravou sexualitu YOO.cz. Na tom, že duševní rozpoložení hraje velkou roli, se shodují i respondenti českého průzkumu "Orgasmus při sexu" - ženy i muži zařazují stres mezi pět nejčastějších překážek vyvrcholení.

K dobré náladě se v létě přidávají také dlouhé dny, kdy máme chuť trávit čas co nejvíc venku a být aktivní. Navíc zažíváme zvýšenou sociální interakci, protože se s námi venku pohybuje většina populace. To vše tvoří osvěžující letní koktejl, který nahrává zvýšené sexuální touze a aktivitě. Psychiatrička Ashwini Nadkarni z Brigham and Women's Hospital v Bostonu k výčtu přidává ještě pohled na odhalenou kůži. Letní šaty, šortky nad kolena, výstřihy nebo rozhalenky hrají podle ní také klíčovou roli. Samozřejmě podporují libido prostřednictvím sexuálních představ, které v našem mozku automaticky vyvolává pohled na letní outfit.

Nejen rtuť teploměru stoupá

Kanadská sexuoložka a vztahová terapeutka Jessica O'Reilly vidí zase souvislost mezi teplotou a mírou lidské intimity. Říká, že při nižších teplotách máme tendenci se cítit víc společensky izolovaní, osamocení, uzavření - zatímco v průběhu letních měsíců pod vlivem tepla se v nás zvyšuje touha po blízkosti druhých, sdílení prostoru a intimity.

Všímá si i toho, že se během letních měsíců o sebe mnohem více staráme. Možná za to může sezona plavek, která odhalí každou nedokonalost našeho těla, snad i lepší nálada a chuť být aktivní. Jíme zdravěji, a hlavně více cvičíme - to jsou podle O'Reilly jedny z nejefektivnějších způsobů, jak povzbudit naše libido. Pravidelné cvičení zvyšuje hladinu testosteronu, který nás dokáže nabudit a zvýší sebevědomí a touhu. Podle jejích statistik lidé, kteří cvičí alespoň dvakrát týdně, se cítí mnohem více sexy. A ti, kteří se ve fitku zapotí třeba i čtyřikrát týdně, popisují výrazný nárůst sexuální aktivity.

O dovolené si víc dovolíme

V celkovém výčtu nesmíme zapomenout zmínit fenomén letní dovolené. Naši odměnu za těžce odpracované měsíce si vybíráme nejčastěji právě v létě a chceme si ji pořádně užít. Hodně odpočíváme, dopřáváme si, necháváme se hýčkat, ale zároveň jsme otevření novým zkušenostem, rádi experimentujeme, děláme věci, ke kterým bychom v běžném životě třeba nebyli tolik otevření. Ať už to jsou adrenalinové sporty, cestovní zážitky, ale třeba i erotické hry nebo sexuální dobrodružství. Nejen dovolenkové nastavení mysli, ale i změna prostředí tu hraje svou roli. Jsme v jiném městě, zemi, kde nás nikdo nezná, spíme v hotelu, který přímo vyzývá ke hrátkám a spontánnosti.

To ostatně potvrzuje i výzkum, který si nechala zpracovat americká bookingová platforma HotelPlanner: 34 % lidí přiznalo, že během dovolené je jejich sex lepší než obvykle. Přímou souvislost pak můžeme najít u 58 % respondentů, kteří uvedli, že při plánování dovolené se nejvíce těší na to, až vypnou a odpočinou si. Relaxace a uvolnění jsou naprosto klíčové pro vysoké libido, kvalitní sexuální prožitek i samotný orgasmus.

Červenec a srpen jsou hot!

Ne nadarmo se říká, že když něco nevíš, zeptej se Googlu. Krom odpovědí na zvídavé otázky se na něm dá najít i spousta inspirace a tipů. Však taky podle studie vědců z Villanovské univerzity lidé nejčastěji hledají výrazy spojené se sexem a randěním během července a srpna. I když také v průběhu prosince, který výzkumníci označili jako období tulení, během kterého máme potřebu si najít "zimní lásku", k níž se za chladných nocí můžeme přivinout.

Pokud zatím účinky léta necítíte a chcete se na prázdninové měsíce nažhavit, zkuste některou z osvědčených afrodiziakálních potravin - například hořkou čokoládu. Obsahuje tryptofan, který pomáhá tělu produkovat serotonin, a fenyletylamin - sexuální stimulant. Při výběru přípravků pro vnitřní užití se vyhněte chemii a také se zaměřte na přírodní afrodiziaka. Mezi ně patří například ašvaganda neboli indický ženšen, který je v ájurvédské medicíně známý jako účinný adaptogen a antioxidant. Pomůže dodat energii a vitalitu a upevnit duševní zdraví. Proto je doporučován v období stresu, kdy dochází také k poklesu sexuální a touhy a aktivity.