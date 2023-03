Průzkum: kolik procent Čechů je nevěrných?

Podvádění a nevěra ožehavé téma. Přestože téměř každý zná někoho, kdo podváděl nebo byl podveden, zůstává to poněkud tabuizované téma ke konverzaci, které je stále odkázáno na šeptání za zavřenými dveřmi nebo klábosení mezi přáteli. Navzdory přetrvávajícím tabu je to ve skutečnosti docela běžná praxe a není tak neobvyklá jak by se mohlo zdát. Nevěra, neukazuje, jak by si někteří mohli myslet na delikvenci, krutost nebo vážné emocionální problémy ve vztahu, ale vyskytuje se i v těch nejoddanějších vztazích a nepotřebuje moc popichování.

Průzkum, který byl proveden agenturou STEM/MARK v roce 2018 ukázal, že 28 % mužů a 21 % žen bylo v nějaké fázi jejich vztahu nevěrných. V tom samém průzkumu bylo zjištěno, že nevěry se lidé nejčastěji dopouštějí lidé v dlouhodobém párovém vztahu, přičemž jako důvod byl uveden nedostatek sexuální stimulace. K naplnění této touhy a nedostatku v mnohých případech slouží i holky na sex, ke kterým muži často utíkají.

Což je v Čechách jednoduché, jelikož tu je kolem 12 000 žen pracujících jako sexuální pracovnice.

Na nevěru se zaměřily i další agentury, například IPOS, která poukázala na to, že se zvyšuje počet žen, které se hlásí k nevěře. Ale také zjistili, že rok 2019 byl, co se týče nevěr ve stejném duchu jako rok předešlý.

Novým zjištěním je, že stále větší procento lidí vnímá nevěru, jako přijatelnou a dokonce jako součást vztahu. S tímto tvrzením se v roce 2019 identifikovalo 21 % Čechů a Češek.

Je potřeba zmínit, že výsledky se mohou u různých agentur lišit v závislosti na metodice a vzorku respondentů atd. Přesto, jak můžeme vidět je nevěra u Čechů vcelku běžnou praxí a hlavně můžeme předpokládat, že číslo je i vyšší, jelikož ne všichni při dotazování odpovídají pravdivě.

Kolik procent Čechů se pravidelně dívá na porno?

Někdo má rád pornografii a někdo ne. Někteří lidé jsou porno znalci a někteří jsou jím znechuceni. Některé páry jej sledují společně pro inspiraci a vzrušení, zatímco některé páry proti tomu veřejně protestují. A pak jsou tací, kteří o tom nikdy příliš nepřemýšleli, ať už je to jakkoli. Nikdy je to nijak zvlášť nevzrušovalo a nevyhledávají to, ani si nemyslí, že je na tom něco špatného.

Jak je to ale mezi Čechy?

Agentura Nielsen Admosphere v roce 2020 provedla mezi Čechy průzkum a zjistila, že 33 % mužů a 11 % žen v ČR aktivně a pravidelně vyhledává média s pornografickým obsahem. Velké procento (70 %) potom porno sleduje na internetu, zbytek k tomu používá DVD, TV nebo jiné prostředky.

Průzkum také zjistil, že porno sledují spíše mladší ročníky a mladší muži. Mezi muži v rozmezí 18 - 34 let až 52 % pravidelně sleduje porno nebo navštěvují stránky s pornografickým obsahem. Zatímco u žen v této věkové kategorii procento klesá až na 6 %. Stejně tomu tak je u vyšších věkových kategorií obou pohlaví.